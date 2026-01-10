بين الرماد والدموع.. صاحبة الحانة السويسرية تبكي ضحايا حريق رأس السنة

في أعقاب المآسي المدمرة، غالبًا ما يصاحب الحزن العام بحث عاجل عن المساءلة. إنها طبيعة بشرية أن نسأل كيف يمكن أن يحدث شيء كهذا، وما إذا كان يمكن منعه.