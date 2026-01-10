بين الرماد والدموع.. صاحبة الحانة السويسرية تبكي ضحايا حريق رأس السنة

في أعقاب المآسي المدمرة، غالبًا ما يصاحب الحزن العام بحث عاجل عن المساءلة. إنها طبيعة بشرية أن نسأل كيف يمكن أن يحدث شيء كهذا، وما إذا كان يمكن منعه.
بينما تعد التحقيقات والمساءلة مهمة، تكشف مثل هذه اللحظات أيضًا عن ألم بشري خام – ليس فقط بين الضحايا وعائلاتهم، ولكن بين أولئك الذين يصارعون ثقل حادث غيّر حياتهم إلى الأبد.
كان هذا التوتر واضحًا عندما واجهت جيسيكا موريتي، الشريكة في ملكية حانة منتجع التزلج حيث أودى حريق يوم رأس السنة بحياة 40 شخصًا، وابلًا من الميكروفونات والكاميرات.
في لقطات بثتها رويترز، بدت غارقة في الحزن بينما تجمع الصحفيون حولها، وانكسر صوتها وهي تقدم اعتذارًا باكيًا وتتحدث عن ألمها على الضحايا.
قالت: "تفكيري المستمر يتجه إلى الضحايا وأولئك الذين يقاتلون اليوم". "كانت هذه مأساة لا يمكن تصورها ولم نكن لنتخيلها أبدًا. لقد حدث ذلك في حانتنا وأريد أن أقول أنا آسفة."
شاهد الفيديو أدناه:
جاءت تصريحاتها بينما احتجز المدعون السويسريون زوجها، جاك موريتي، مشيرين إلى مخاوف بشأن خطر محتمل للفرار، حسبما ذكرت صحيفة 24 Heures المحلية يوم الجمعة (9 يناير).
امتلك الزوجان الفرنسيان، جاك وجيسيكا موريتي، وأدارا حانة لو كونستليشن في منتجع التزلج كرانز مونتانا. كان المكان مكتظًا بمحتفلين شباب برأس السنة عندما اندلع حريق حوالي الساعة 1:30 صباحًا في 1 يناير، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا.
يحقق المدعون معهما للاشتباه في ارتكاب جرائم تشمل القتل بالإهمال. كما قدمت عائلات الضحايا شكاوى قانونية تتعلق بالحريق المميت في حانة لو كونستليشن.
وفقًا للمحققين، يُرجح أن الحريق بدأ في قسم قبو الحانة عندما رُفعت الألعاب النارية الملحقة بزجاجات الشمبانيا بالقرب من السقف، الذي كان مبطنًا بعزل رغوي يستخدم لعزل الصوت. ويُعتقد أن المادة اشتعلت، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة.
أثار الحادث تساؤلات جدية حول ما إذا كانت معايير السلامة من الحرائق قد روعيت بشكل صحيح في المكان. وبينما أشارت السلطات إلى استخدام الألعاب النارية تحت سقف مغطى بالرغوة كعامل رئيسي، أكد صاحب البار أن جميع إجراءات السلامة المطلوبة قد اتبعت.
ومما زاد من التدقيق، قال عمدة كرانز مونتانا إن البار لم يخضع لأي عمليات تفتيش سنوية للسلامة منذ عام 2019، على الرغم من كونه مكانًا شهيرًا للحياة الليلية في منتجع التزلج.