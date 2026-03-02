بين الحرب ولقمة العيش".. عمال الهند في الخليج يخشون فقدان وظائفهم مع استمرار إغلاق الأجواء

مئات الركاب الهنود ينتظرون بقلق في مطارات مختلفة في جميع أنحاء الهند منذ يوم السبت للصعود إلى طائرة تعيدهم إلى أماكن عملهم في الشرق الأوسط.

من بينهم ج. فرنانديز من سيوليم، وهي قرية صغيرة في غوا، كان من المفترض أن يعود إلى العمل يوم الأحد في المملكة العربية السعودية. عاد إلى منزله لزيارة قصيرة لإنهاء عمل عاجل، لكنه الآن غير متأكد متى يمكنه العودة إلى العمل. “إذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى فقدان وظائف العمال المهاجرين مثلي،" قال لوسائل الإعلام الهندية.

توماس دي سوزا، وهو غواني آخر عاد إلى وطنه من الخليج بعد وفاة والدته، يشعر بالقلق أيضًا بشأن المستقبل، خاصة إذا طال أمد الحرب. اعترف بأنه قد يفقد وظيفته إذا لم يعد إلى العمل في الوقت المحدد.

مشاهد مماثلة لركاب متوترين وقلقين بشأن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ورحلاتهم كانت واضحة في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد. لكن الأخبار استمرت في أن تكون قاتمة، حيث أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية عن إلغاء المزيد من الرحلات الجوية بسبب قيود المجال الجوي. كانت المطارات في جميع أنحاء البلاد – من شانديغار إلى تشيناي ومن مومباي إلى كولكاتا – مكتظة بالركاب الذين ينتظرون اللحاق برحلات دولية إلى دول حول العالم.

قال آر. سانديب، المقيم في لندن، إنه “في ورطة كبيرة” لأنه كان في إجازة طويلة من العمل، لكن كان عليه استئناف مهامه بحلول يوم الاثنين.

“ليس لدي أي فكرة عما يجب فعله،" أضاف مقيم من راجستان، كان من المقرر أن يسافر إلى لبنان من دلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، كان بعض الركاب الذين كانوا يخططون لقضاء عطلة في الإمارات العربية المتحدة قلقين من أن جميع حجوزات فنادقهم ورحلاتهم الجوية ستذهب سدى وسيتكبدون خسائر فادحة بسبب الأزمة الجيوسياسية المستمرة.

كما شارك المسافرون على الرحلات الطويلة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مخاوفهم. "كنا نحاول العودة إلى الولايات المتحدة، وتم إلغاء رحلتنا. لم نتلق أي معلومات بخصوص إلغاء رحلتنا. لم نتلق أي رسائل. لقد كنا هنا منذ ما يقرب من ساعة الآن.”

إنه مجرد واحد من العديد من الركاب الذين اشتكوا من نقص التواصل من المطارات وشركات الطيران الهندية.