بوساطة سعودية قطرية عُمانية.. ترمب يتراجع عن خيار القوة ويمنح طهران فرصة

صرح مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" يوم الخميس، أن السعودية وقطر وسلطنة عُمان قادت جهوداً حثيثة لإثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن شن هجوم على إيران، خشية وقوع "ردود فعل وانعكاسات خطيرة في المنطقة".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الثلاثي الخليجي "قاد جهوداً دبلوماسية مكثفة ومضنية في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترمب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النوايا"، مضيفاً أن الحوار لا يزال مستمراً.

وكانت بعض القوات قد نُقلت من قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في قطر يوم الأربعاء، كما تم تحذير الموظفين في البعثات الأمريكية في السعودية والكويت بضرورة توخي الحذر، مع تصاعد المخاوف من هجوم أمريكي رداً على قمع إيران للمتظاهرين.2

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مراراً من أنها قد تتدخل ضد القمع الحكومي الإيراني الدامي للاحتجاجات، بينما قالت طهران إنها سترد بضربات على أهداف عسكرية وملاحية أمريكية.3 ويقع العديد من القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

ولكن بعد تهديدات عدة، غيّر ترمب مساره، قائلاً إنه تلقى تأكيدات من "مصادر مهمة جداً على الطرف الآخر" بأن إيران لن تعدم المتظاهرين.

وأوضح المسؤول السعودي أن الجهود الخليجية هدفت إلى "تجنب وضع لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة"، وأضاف: "أبلغنا واشنطن أن الهجوم على إيران من شأنه أن يمهد الطريق لسلسلة من ردود الفعل الخطيرة في المنطقة".

وتابع قائلاً: "لقد كانت ليلة بلا نوم لنزع فتيل المزيد من القنابل في المنطقة... التواصل لا يزال جارياً لترسيخ الثقة التي تم اكتسابها والروح الإيجابية الحالية".

من جانبه، ذكر مسؤول خليجي آخر أن "الرسالة التي نُقلت إلى إيران مفادها أن أي هجوم على المنشآت الأمريكية في الخليج سيكون له عواقب على العلاقات مع دول المنطقة".