بوجه الإرهاب الدبلوماسي.. الخليج يدين استهداف قنصلية الإمارات بكردستان

يدين مجلس التعاون الخليجي الهجوم الثاني على القنصلية العامة لدولة الإمارات في العراق.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجوم 'الصارخ' الثاني الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.
للمرة الثانية في أسبوع، استهدفت ضربة بطائرة مسيرة القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأمن وإلحاق أضرار بالمبنى، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية.
وشددت الوزارة على أن الهجمات على البعثات والمقرات الدبلوماسية تشكل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية فيينا وجميع الأعراف والقوانين الدولية
أكد البديوي أن استمرار 'الاعتداءات الغادرة' على القنصلية الإماراتية يمثل 'انتهاكًا صارخًا' لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن مثل هذه الأعمال تمثل 'تصعيدًا خطيرًا' وتشكل تهديدًا لسلامة وأمن الدبلوماسيين وموظفي البعثات.
كما أكد البديوي مجددًا دعم مجلس التعاون الخليجي الثابت وتضامنه مع دولة الإمارات، مجددًا رفض المجلس لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.