بوتين يشكر محمد بن زايد.. تعاون أمني يطيح بمتهم في محاولة اغتيال بموسكو

ذكرت وكالات روسية، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر نظيره الإماراتي صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على المساعدة في احتجاز رجل يشتبه في إطلاقه النار على ضابط مخابرات عسكرية روسي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس بوتين، خلال مكالمة هاتفية مساء السبت، ناقشا أيضاً القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

تم تسليم المشتبه به، وهو مواطن روسي أوكراني المولد، إلى موسكو من دبي للاشتباه في إلحاقه إصابات خطيرة بفلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسي GRU الواسع.

وقالت خدمة الأمن الفيدرالي الروسية (FSB) إن الرجل اعتقل في دبي وسلم إلى روسيا.

وقالت روسيا إنها حددت ثلاثة مشتبه بهم متورطين في إطلاق النار، بمن فيهم كوربا، الرجل الذي قيل إنه نفذ الهجوم.

وأشارت لجنة التحقيقات الروسية إن كوربا وصل إلى العاصمة موسكو في أواخر ديسمبر "بتكليف من أجهزة المخابرات الأوكرانية لارتكاب هجوم إرهابي". وبحسب ما ورد، نفت كييف تورطها.

وقال المحققون إن الفريق فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس المخابرات العسكرية الروسية (GRU)، أصيب بعدة طلقات نارية في مبنى سكني بموسكو يوم الجمعة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه خضع لعملية جراحية بعد إطلاق النار.

ونُقل أليكسييف، 64 عاماً، إلى المستشفى بعد الهجوم في مبنى سكني في الضواحي الشمالية الغربية لموسكو. وقد استعاد وعيه منذ ذلك الحين بعد الجراحة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الروسية.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، التي قال إنها مصممة لتخريب محادثات السلام.

ويقود رئيس أليكسييف، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس المخابرات العسكرية الروسية (GRU)، الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا في أبو ظبي بشأن الجوانب الأمنية لاتفاق سلام محتمل.