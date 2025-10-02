بنغالورو: عامل عائد من دبي يقتل زوجته وينتحر

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عامل بناء عاد مؤخرا من دبي طعن زوجته حتى الموت في مدينة بنغالورو بجنوب الهند قبل أن يشنق نفسه.
نقلت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" وقناة "إن دي تي في" عن ضباط شرطة قولهم إن الضحية، مانجو ب.، وهي ممرضة في مستشفى خاص، تعرضت لحوالي 45 طعنة وقطع في حلقها عندما عُثر عليها في شقة الزوجين المستأجرة على طريق أولال الرئيسي مساء الأحد (28 سبتمبر). وعُثر على زوجها، دارماسيلان راميش، وهو من منطقة فيلوبورام بولاية تاميل نادو، مشنوقًا بمروحة السقف القريبة.
أفادت التقارير أن راميش كان يعمل في دبي بنَّاءً قبل عودته إلى الهند في أغسطس. أما زوجته، القادمة من منطقة كالاكوريتشي المجاورة، فكانت تعيش وتعمل في بنغالورو منذ عام ونصف.
اكتُشفت الجريمة عندما عاد والد مانجو، وهو أيضًا عامل بناء، من عمله. ولما لم يُجِب عليه أحدٌ عند الباب المغلق، استخدم مفتاحًا احتياطيًا ليجد ابنته ملقاة في بركة من الدماء وراميش مشنوقًا بجانبها.
تزوج الزوجان عام ٢٠٢٢، لكنهما لم يُرزقا بأطفال. بعد عودة راميش من دبي، أمضيا أسبوعين معًا في تاميل نادو قبل أن تعود مانجو إلى بنغالورو للعمل.
وتشتبه الشرطة في أن الحادث ناجم عن نزاع محلي، وقالت إن التحقيقات جارية.