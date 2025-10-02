بنغالورو: عامل عائد من دبي يقتل زوجته وينتحر

نقلت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" وقناة "إن دي تي في" عن ضباط شرطة قولهم إن الضحية، مانجو ب.، وهي ممرضة في مستشفى خاص، تعرضت لحوالي 45 طعنة وقطع في حلقها عندما عُثر عليها في شقة الزوجين المستأجرة على طريق أولال الرئيسي مساء الأحد (28 سبتمبر). وعُثر على زوجها، دارماسيلان راميش، وهو من منطقة فيلوبورام بولاية تاميل نادو، مشنوقًا بمروحة السقف القريبة.