بمليون دولار.."بطاقة ترامب الذهبية" نحو الحلم الأمريكي

يحدث برنامج تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" (Trump Gold Card)، الذي قدمه الرئيس الأمريكي، ضجة كبيرة بين الأفراد الأثرياء. وبالنسبة للعائلات وقادة الأعمال في المنطقة، يعد برنامج البطاقة الذهبية نقطة تحول كونه يوفر مساراً مباشراً ويمكن التنبؤ به للإقامة في الولايات المتحدة، متجاوزاً عدم اليقين المرتبط بنظام القرعة التقليدي أو الأنظمة القائمة على التوظيف.

لكن هذا البرنامج يأتي بسعر باهظ – وهذا السقف المالي المرتفع (الذي يبدأ من مليون دولار) يجعله "متاحاً فقط لمجموعة مختارة، مما يثير تساؤلات هامة حول العدالة والوصول في الهجرة العالمية"، كما أشار خبير هجرة مقيم في دبي.

وأوضح رياد كمال أيوب، العضو المنتدب لشركة رياد جروب للهجرة ومقرها الإمارات: "تقدم بطاقة ترامب الذهبية مساراً فريداً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة — مشابهة للبطاقة الخضراء (Green Card) — من خلال هبات مالية كبيرة لوزارة التجارة الأمريكية. البرنامج مفتوح للأفراد ذوي القدرات الخارقة أو الاستثنائية، وكذلك أولئك الذين يفيد عملهم المصلحة الوطنية، تحت فئتي EB-1 وEB-2 للتنازل عن المصلحة الوطنية (NIW)".

ببساطة، يخلق هذا السعر مساراً لغير المواطنين الأمريكيين للحصول على إذن معجل للعيش في الولايات المتحدة؛ وقد جذبت "بطاقة ترامب الذهبية" الانتباه سريعاً مع إصدار نموذج طلب رسمي وموقع إلكتروني وعنوان لتقديم الطلبات.

وأشار شاي زمانيان، المحامي الأمريكي والمدير القانوني لـ "المركز القانوني الأمريكي" في دبي: "بينما يشير هذا إلى أن البرنامج يمضي قدماً، لا تزال هناك أسئلة قانونية وعملية مهمة يجب النظر فيها، خاصة عند مقارنته ببرنامج مستثمر الهجرة EB-5 الراسخ".

وأضاف: "من أهم النقاط التي يجب على المستثمرين فهمها هي أن البطاقة الذهبية أُنشئت بموجب أمر تنفيذي، وليس بتشريع أقره الكونغرس. وعلى عكس EB-5، فهي غير مدعومة بقانون مفصل أو لوائح رسمية. وهذا يعني أن البرنامج قد يواجه تحديات في المحكمة الفيدرالية أو يتم تعديله، وهو أمر مرجح تماماً، أو حتى إلغاؤه من قبل إدارة مستقبلية دون الحاجة إلى تشريع جديد".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن برنامج EB-5 متجذر بقوة في قوانين ولوائح الهجرة الأمريكية، مما يوفر مستوى أعلى من اليقين والأمان على المدى الطويل للمستثمرين".

تفصيل مهم آخر هو سرعة المعالجة وتوافر التأشيرات، حيث أن سرعة المعالجة ليست سوى جزء من الصورة. وأضاف زمانيان: "من المهم أيضاً مراعاة توافر التأشيرات وفئات تأشيرات الهجرة التي ستسحب منها طلبات البطاقة الذهبية، لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على فترات الانتظار الإجمالية".

وهنا الحقيقة: تندرج طلبات البطاقة الذهبية تحت فئتي EB-1 أو EB-2، وكلاهما يخضع بالفعل لتراكم طلبات التأشيرات (backlogs)، خاصة بالنسبة للصين والهند. ومن المرجح أن تواجه هذه الدول التي تعاني بالفعل من تراجع في توافر التأشيرات طلباً متزايداً مع بدء تقديم طلبات البطاقة الذهبية.

على سبيل المثال، يواجه المتقدمون لفئة EB-2 من الصين بالفعل فترات انتظار تُقاس بعدة سنوات، بينما يواجه المتقدمون لفئة EB-2 من الهند فترات انتظار تمتد لعدة عقود. حتى فئة EB-1، التي تكون عادةً أسرع، تعاني حالياً من تراكم الطلبات لكل من الصين والهند وقد تشهد المزيد من التأخير مع إضافة المتقدمين للبطاقة الذهبية إلى هذه الفئات.

وأشار زمانيان بالمقابل إلى أن "استثمارات EB-5 في المناطق الريفية أو المناطق التي تعاني من بطالة عالية (TEA) متاحة حالياً لجميع الجنسيات، مما يجعل EB-5 خياراً أكثر قابلية للتنبؤ للعديد من المستثمرين، رغم طول فترات البت في الطلبات".

EB-5 مقابل البطاقة الذهبية: نقاط أساسية

لنلقِ نظرة على الفروقات الرئيسية بين EB-5 وبطاقة ترامب الذهبية:

في برنامج EB-5، يغطي استثمار مؤهل واحد المتقدم الرئيسي وزوجه وأبناءه غير المتزوجين تحت سن 21 عاماً. أما بموجب البطاقة الذهبية، فقد يضطر كل تابع لتقديم تبرع منفصل بقيمة مليون دولار للحكومة الأمريكية، مما يزيد التكلفة بشكل كبير للعائلات. وأشار زمانيان إلى أن "التوجيهات بشأن هذا الأمر لم تتضح بعد".

وأضاف: "سؤال آخر مفتوح هو ما إذا كان سيُسمح للمتقدمين للبطاقة الذهبية بطلب تعديل الوضع (adjustment of status) أثناء وجودهم في الولايات المتحدة. تشير الصياغة في نموذج الطلب إلى أن المتقدمين قد يقتصرون على المعالجة القنصلية، مما قد يقيد قدرتهم على البقاء أو العمل أو السفر أثناء انتظار طلبهم. وبالمقارنة، يُسمح بوضوح لمستثمري EB-5 بتقديم طلبات تعديل الوضع المتزامنة عندما يكونون مؤهلين".

فيما يتعلق بالتكلفة: يبلغ سعر EB-5 نحو 800,000 دولار – وهو استثمار ينطوي على مخاطرة، ولكن هناك عائد محتمل، والعائلة مشمولة في الطلب. لا يوجد حالياً تراكم لتأشيرات مناطق التوظيف المستهدفة (TEA) وهي محكومة بقانون.

أما "بطاقة ترامب الذهبية"، فتتطلب تبرعاً بقيمة مليون دولار للشخص الواحد. لا يوجد استرداد للأموال، بالإضافة إلى احتمال تراكم طلبات التأشيرات. كما لا يوجد قانون أو لوائح منظمة لها، لأنها تخضع فقط لإجراء تنفيذي.

وأشار زمانيان: "في حين أن البطاقة الذهبية قد تكون جذابة لبعض الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً، إلا أنها تأتي مع تكاليف أعلى، وعدم يقين قانوني، وتأخيرات محتملة في التأشيرة للعديد من المستثمرين، وخاصة العائلات وأولئك المنتمين لدول تعاني من تراكم الطلبات".

وأكد: "لا يزال برنامج EB-5 يقدم المسار الأكثر استقراراً وهيكلة وقابلية للتنبؤ للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة القائم على الاستثمار. ما سيكون أكثر منطقية هو الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم التعامل مع المتقدمين الجدد بإنصاف ومعالجة طلباتهم بسرعة. وفي غضون ذلك، لماذا المغامرة بينما برنامج EB-5 متجذر في القانون، ونشط منذ ما يقرب من 35 عاماً، وأظهرت عائلات من جميع أنحاء العالم نجاحاً في الحصول على وصولهم إلى أمريكا".

تكلفة الإقامة في الولايات المتحدة

أشار أيوب إلى أن السقف المالي للدخول مرتفع.

المتقدمون الأفراد:

هبة غير مستردة بقيمة 1,000,000 دولار للشخص الواحد (بما في ذلك كل تابع مثل الزوج أو الأطفال).

رسوم تقديم لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بقيمة 15,000 دولار للشخص الواحد.

بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يصل الإجمالي إلى 4 ملايين دولار كهبات بالإضافة إلى 60,000 دولار كرسوم.

الرعاة من الشركات:

هبة بقيمة 2,000,000 دولار للمستفيد الرئيسي.

1,000,000 دولار لكل زوج أو طفل مشمول.

تطبق نفس رسوم التقديم (15,000 دولار) للشخص الواحد.

وقال أيوب: "يجب توثيق مسار الأموال بوضوح، موضحاً كيف تم كسب المال وحيازته وكيف سيتم تحويله. وتقوم وزارة التجارة بفحص صحة ومصدر الهبة قبل أن تبت مصلحة الهجرة في الطلب. وفقط بعد هذا الفحص يتلقى المتقدم تعليمات لتحويل الهبة إلى حساب مخصص في الخزانة الأمريكية. هذا المستوى من التدقيق سيطمئن السلطات الأمريكية والجمهور بأن المتقدمين الشرعيين ذوي القيمة العالية فقط هم من سيتم قبولهم".

وأضاف: "يمثل برنامج تأشيرة 'بطاقة ترامب الذهبية' تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الأمريكية. ومن خلال ربط الإقامة الدائمة بمساهمات مالية كبيرة وشفافة، لا تجذب الولايات المتحدة المواهب العالمية فحسب، بل تضمن أيضاً أن الفوائد الاقتصادية فورية وقابلة للتحقق. بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال المبتكرين، يقدم هذا البرنامج مساراً واضحاً ومنظماً للمساهمة في الاقتصاد الأمريكي والمشاركة فيه".