بمشاركة إماراتية.. "الإنتربول" يوجه ضربة قاصمة للجرائم الإلكترونية ويطيح بـ 45 ألف خادم خبيث

أفادت الإنتربول يوم الجمعة أن عملية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، شاركت فيها 72 دولة وإقليمًا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أدت إلى إزالة أكثر من 45 ألف عنوان IP وخادم خبيث كانت تستخدم في هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وبرامج الفدية.

ووفقًا لبيان الإنتربول، فإن العملية، المعروفة باسم عملية سينيرجيا الثالثة، استمرت من 18 يوليو 2025 إلى 31 يناير 2026 وأدت إلى اعتقال 94 مشتبهًا بهم، مع وجود 110 أفراد آخرين يخضعون حاليًا للتحقيق.

كما صادرت السلطات 212 جهازًا إلكترونيًا وخادمًا خلال مداهمات منسقة استهدفت البنية التحتية للمجرمين الإلكترونيين.

قالت الإنتربول إنها ساعدت في تحويل البيانات الفنية إلى معلومات استخباراتية عملياتية، مما مكن وكالات إنفاذ القانون في البلدان المشاركة من تحديد الخوادم الخبيثة، وتتبع المشتبه بهم، وتعطيل شبكات الاحتيال عبر الإنترنت.

قال نيل جيتون، مدير مديرية الجرائم الإلكترونية في الإنتربول: “الجرائم الإلكترونية في عام 2026 أكثر تعقيدًا وتدميرًا من أي وقت مضى، لكن عملية سينيرجيا الثالثة تقف كدليل قوي على ما يمكن أن يحققه التعاون العالمي.”

وقال إن المنظمة تواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون وشركاء القطاع الخاص لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتعطيل التهديدات الناشئة، وحماية الضحايا.

كشفت التحقيقات الأولية في العديد من البلدان المشاركة عن مجموعة واسعة من التكتيكات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.