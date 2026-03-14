بمشاركة إماراتية.. "الإنتربول" يوجه ضربة قاصمة للجرائم الإلكترونية ويطيح بـ 45 ألف خادم خبيث

أفادت الإنتربول يوم الجمعة أن عملية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، شاركت فيها 72 دولة وإقليمًا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أدت إلى إزالة أكثر من 45 ألف عنوان IP وخادم خبيث كانت تستخدم في هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وبرامج الفدية.
ووفقًا لبيان الإنتربول، فإن العملية، المعروفة باسم عملية سينيرجيا الثالثة، استمرت من 18 يوليو 2025 إلى 31 يناير 2026 وأدت إلى اعتقال 94 مشتبهًا بهم، مع وجود 110 أفراد آخرين يخضعون حاليًا للتحقيق.
كما صادرت السلطات 212 جهازًا إلكترونيًا وخادمًا خلال مداهمات منسقة استهدفت البنية التحتية للمجرمين الإلكترونيين.
قالت الإنتربول إنها ساعدت في تحويل البيانات الفنية إلى معلومات استخباراتية عملياتية، مما مكن وكالات إنفاذ القانون في البلدان المشاركة من تحديد الخوادم الخبيثة، وتتبع المشتبه بهم، وتعطيل شبكات الاحتيال عبر الإنترنت.
قال نيل جيتون، مدير مديرية الجرائم الإلكترونية في الإنتربول: “الجرائم الإلكترونية في عام 2026 أكثر تعقيدًا وتدميرًا من أي وقت مضى، لكن عملية سينيرجيا الثالثة تقف كدليل قوي على ما يمكن أن يحققه التعاون العالمي.”
وقال إن المنظمة تواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون وشركاء القطاع الخاص لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتعطيل التهديدات الناشئة، وحماية الضحايا.
كشفت التحقيقات الأولية في العديد من البلدان المشاركة عن مجموعة واسعة من التكتيكات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.
في ماكاو، حدد المحققون أكثر من 33 ألف موقع تصيد احتيالي ومواقع احتيالية، العديد منها ينتحل صفة الكازينوهات والبنوك والوكالات الحكومية ومنصات خدمات الدفع. تم خداع الضحايا لتعبئة حساباتهم عبر مواقع وهمية أو سرقة معلوماتهم الشخصية وبطاقات الائتمان.
في توغو، ألقت الشرطة القبض على 10 مشتبه بهم متهمين بإدارة عصابة احتيال من منطقة سكنية. تخصص بعضهم في اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بينما نفذ آخرون مخططات هندسة اجتماعية بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية والابتزاز الجنسي.
بعد الوصول إلى حسابات الضحايا’، يُزعم أن المشتبه بهم اتصلوا بأصدقاء الضحايا’ وأفراد عائلاتهم، متظاهرين بأنهم صاحب الحساب لبناء علاقات رومانسية وهمية أو طلب تحويلات مالية.
في بنغلاديش، ألقت الشرطة القبض على 40 مشتبهاً بهم وصادرت 134 جهازاً إلكترونياً مرتبطاً بمجموعة من مخططات الجرائم الإلكترونية بما في ذلك عمليات الاحتيال الوظيفي، والاحتيال في القروض، وسرقة الهوية، والاحتيال ببطاقات الائتمان.
قالت الإنتربول إنها عملت بشكل وثيق مع شركات الأمن السيبراني Group-IB و Trend Micro و S2W خلال العملية لتتبع الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت وتحديد الخوادم الخبيثة التي تستخدمها شبكات الجرائم الإلكترونية.
تتواصل التحقيقات في عدة دول، وتتوقع السلطات اتخاذ المزيد من الإجراءات مع تحليل الأدلة الرقمية التي تم ضبطها خلال العملية.