بقوة 6.7 درجات..زلزال يضرب الفلبين قرب"باكولين"

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن زلزالًا بقوة 6.7 درجة ضرب على بعد 68 كم (42.25 ميل) شرق باكولين، الفلبين يوم الأربعاء.
ضرب الزلزال على عمق 10 كم (6.21 ميل)، وفقًا لـ USGS. وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل (PHIVOLCS) إنهم يتوقعون حدوث هزات ارتدادية وأضرار من الزلزال.
اعتبارًا من الساعة 11.25 صباحًا بالتوقيت المحلي، شهدت المنطقة ما لا يقل عن 6 هزات ارتدادية، تتناقص في الشدة من 3.9 إلى 2.1 درجة، وفقًا لـ PHIVOLCS.
لم يتم إصدار أي تحذير من تسونامي حتى الآن، وفقًا لـ USGS.
(مع مدخلات من رويترز)
