بقوة 6.2 درجة: الزلزال الثالث يضرب كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفق ما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات.
وقعت الهزة في الساعة 8.20 صباحا بتوقيت الإمارات.
وفي الوقت نفسه، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة جزيرة كامتشاتكا يوم الأحد 3 أغسطس/آب في الساعة 9:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الكارثة الطبيعية بعد أيام من زلزال هائل بقوة 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا يوم الأربعاء 30 يوليو.
صدرت تحذيرات من حدوث تسونامي في العديد من البلدان بعد وقوع زلزال قوي. ضربت موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار البلاد، مما دفع إلى إصدار تحذيرات وعمليات إجلاء في مختلف أنحاء المحيط الهادئ، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والفلبين والإكوادور والصين.
أصيب عدة أشخاص في منطقة روسية نائية، في حين صدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان.
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان ضحلًا على عمق 19.3 كيلومترًا، ومركزه على بُعد 119 كيلومترًا شرق جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة. وقد عدّلت الهيئة تقديرها السابق لشدة الزلزال من 8.0 درجات، وأبلغت عن هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 6.9 درجات بعد ذلك بوقت قصير.
بعد الزلزال الرئيسي قبالة كامتشاتكا، تم تسجيل 30 هزة إضافية بقوة تتراوح بين 2 إلى 5 درجات على مقياس الزلازل.
وفي أعقاب الزلزال، ثار بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا لأول مرة منذ 600 عام، فيما يعتقد العلماء أن ذلك ربما حدث بسبب الزلزال.