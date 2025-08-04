بقوة 6.2 درجة: الزلزال الثالث يضرب كامتشاتكا الروسية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان ضحلًا على عمق 19.3 كيلومترًا، ومركزه على بُعد 119 كيلومترًا شرق جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة. وقد عدّلت الهيئة تقديرها السابق لشدة الزلزال من 8.0 درجات، وأبلغت عن هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 6.9 درجات بعد ذلك بوقت قصير.