بفرح حذر: غزة تحتفل بـ"الهدنة الأمريكية" رغم استمرار القصف والضربات الجوية

عمت مشاعر الارتياح والابتهاج والفرح الحذر الفلسطينيين، في الداخل والخارج، حيث بدا السلام وكأنه احتمال حقيقي بعد حرب دامت عامين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة.

وقال صالح الجعفراوي، صانع محتوى مقيم في غزة، في مقطع فيديو نشره بعد ساعات فقط من الإعلان: "الحمد لله، توقفت الحرب، ويمكننا العودة إلى ديارنا". وبدا الارتياح الشديد على وجهه وهو يتحدث.

وفي مقطع فيديو آخر نشره، ظهر وهو ومجموعة من أصدقائه يسيرون في شوارع شمال غزة، وينادون على الناس لإبلاغهم بالخبر السار. وبسبب نقص الكهرباء وانقطاع خدمات الإنترنت، لم يكن العديد من السكان المحليين هناك على علم بالتوصل إلى اتفاق بشأن خطة السلام.

يمكن سماع الجعفراوي وأصدقائه وهم يهتفون: "لقد انتهت الحرب، وتوقف إطلاق النار"، بينما يسيرون في الأزقة المظلمة تضيئها مصابيح هواتفهم.