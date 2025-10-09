بفرح حذر: غزة تحتفل بـ"الهدنة الأمريكية" رغم استمرار القصف والضربات الجوية

عمت مشاعر الارتياح والابتهاج والفرح الحذر الفلسطينيين، في الداخل والخارج، حيث بدا السلام وكأنه احتمال حقيقي بعد حرب دامت عامين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة.
وقال صالح الجعفراوي، صانع محتوى مقيم في غزة، في مقطع فيديو نشره بعد ساعات فقط من الإعلان: "الحمد لله، توقفت الحرب، ويمكننا العودة إلى ديارنا". وبدا الارتياح الشديد على وجهه وهو يتحدث.
وفي مقطع فيديو آخر نشره، ظهر وهو ومجموعة من أصدقائه يسيرون في شوارع شمال غزة، وينادون على الناس لإبلاغهم بالخبر السار. وبسبب نقص الكهرباء وانقطاع خدمات الإنترنت، لم يكن العديد من السكان المحليين هناك على علم بالتوصل إلى اتفاق بشأن خطة السلام.
يمكن سماع الجعفراوي وأصدقائه وهم يهتفون: "لقد انتهت الحرب، وتوقف إطلاق النار"، بينما يسيرون في الأزقة المظلمة تضيئها مصابيح هواتفهم.
ووفقاً للخطة، ستطلق حركة حماس المسلحة سراح جميع الرهائن، بينما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن السماح بدخول المساعدات إلى غزة. وتتقدم المحادثات حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة في مصر منذ يوم الاثنين.
أظهر مقطع فيديو آخر نشره الصحفي هاني أبو رزق مظاهر الابتهاج في شوارع غزة. فبينما سجد بعض الناس شكراً لله، شوهد آخرون يتسلقون المركبات وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني. وقال أبو رزق في الفيديو: "هذه لحظة تاريخية. على الرغم من كل شيء، شعب غزة سعيد".
تأتي احتفالات أهالي غزة في نهاية حرب دامت عامين، قتلت ما لا يقل عن 67,183 فلسطينياً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ونشر الصحفي عبد الله العطار، المقيم في رفح، مقطع فيديو يظهر فيه أهالي غزة وهم يرفعون صحفياً آخر في الهواء بينما كان ينقل تقاريره عن وقف إطلاق النار. وقال العطار: "الحمد لله، الرئيس الأمريكي أعلن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن حتى اللحظة، القصف مستمر. نأمل أن تتم هذه الصفقة بالكامل".
هذا وقد واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها على غزة على الرغم من الإعلان، ونفذت غارات في كل من شمال وجنوب القطاع.