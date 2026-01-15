بغداد تتمسك بالحياد وترفض تحويل أراضيها إلى ساحة للصراعات الدولية

أكد العراق يوم الخميس أنه لن يسمح بأي استخدام لأراضيه لتهديد الدول المجاورة، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب القمع العنيف الذي مارسته طهران ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في أواخر ديسمبر.