بغداد تتمسك بالحياد وترفض تحويل أراضيها إلى ساحة للصراعات الدولية

أكد العراق يوم الخميس أنه لن يسمح بأي استخدام لأراضيه لتهديد الدول المجاورة، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب القمع العنيف الذي مارسته طهران ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في أواخر ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "يؤكد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية كمنطلق للهجمات ضد أي دولة، ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يمثل ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وجراً له إلى صراعات لا تخدم أمنه ولا مصالح شعبه".
وأضاف البيان: "إن المنطقة لا تتحمل صراعات عسكرية جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط، مما يفاقم الأعباء على شعوب المنطقة ويهدد استقرارها".
كما أكد العراق وقوفه مع الحلول الدبلوماسية والسياسية، التي يعتبرها "المسار الأمثل لمعالجة الأزمات، والحفاظ على سيادة الدول، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب".