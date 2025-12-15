بعض مدارس عُمان تعتمد التعليم عن بُعد غدًا بسبب الأحوال الجوية

في وقت سابق، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات عامة تدعو إلى توخي الحذر مع اشتداد الرياح وغزارة الأمطار في الإمارات. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي طوال الأسبوع، على أن تكون الأيام الأكثر هطولًا للأمطار هي يوم الأحد الماضي وغدًا الثلاثاء.