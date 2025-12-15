بعض مدارس عُمان تعتمد التعليم عن بُعد غدًا بسبب الأحوال الجوية

ستعتمد بعض المدارس في سلطنة عمان التعليم عن بُعد غدًا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.
أُعلن يوم الاثنين أن المدارس الحكومية والخاصة والدولية في محافظة مسندم ستعمل بنظام التعليم عن بُعد، مع تساقط أمطار غزيرة في المنطقة، وذلك بناءً على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
تشهد دول المنطقة حاليًا منخفضًا جويًا، يؤدي إلى اضطرابات في الطقس. كما يُتوقع هطول أمطار غزيرة في دولة الإمارات يوم الثلاثاء، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد (NCM).
في وقت سابق، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات عامة تدعو إلى توخي الحذر مع اشتداد الرياح وغزارة الأمطار في الإمارات. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي طوال الأسبوع، على أن تكون الأيام الأكثر هطولًا للأمطار هي يوم الأحد الماضي وغدًا الثلاثاء.
وبعد فيضانات عام 2024، تبنت الشركات في البلاد سياسات أكثر مرونة في العمل عن بُعد، مع إعطاء الأولوية لسلامة السكان خلال فترات الطقس القاسي.