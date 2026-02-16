بعد 16 عاماً من الوجع.. والدان فلبينيان يطرقان باب الرئيس ماركوس طلباً لعفوٍ عن ابنتهما

أدانت محكمة إندونيسية ماري جين — وهي أم لطفلين — بتهريب المخدرات غير المشروعة في عام 2010، وقد جادلت باستمرار بأنها استُخدمت كحاملة مخدرات بريئة من قبل مجنديها. حُكم عليها بالإعدام في البداية ولكن تم ترحيلها في النهاية إلى الفلبين من قبل الرئيس الإندونيسي بروبوو سوبيانتو في أواخر عام 2024.