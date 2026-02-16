بعد 16 عاماً من الوجع.. والدان فلبينيان يطرقان باب الرئيس ماركوس طلباً لعفوٍ عن ابنتهما

اعتصم والدا العاملة الفلبينية المهاجرة المسجونة ماري جين فيلوسو أمام وزارة العدل الفلبينية يوم الاثنين، مطالبين الرئيس فرديناند ماركوس جونيور بمنح العفو لابنتهما التي قضت 16 عامًا في السجن في إندونيسيا ثم الفلبين.
بعد أربعة عشر شهرًا من ترحيل الحكومة الإندونيسية ضحية الاتجار بالبشر من سجن ويروغونان في يوجياكارتا بإندونيسيا إلى مانيلا، لا تزال ماري جين في السجن بانتظار أوامر الإفراج من ماركوس.
قالت الأم، سيليا فيلوسو، إن ماركوس يملك صلاحية العفو عن ابنتها، التي كانت ضحية للاتجار بالمخدرات. كما حثت ماركوس على زيارة ماري جين للاستماع شخصيًا إلى استئنافها.
أدانت محكمة إندونيسية ماري جين — وهي أم لطفلين — بتهريب المخدرات غير المشروعة في عام 2010، وقد جادلت باستمرار بأنها استُخدمت كحاملة مخدرات بريئة من قبل مجنديها. حُكم عليها بالإعدام في البداية ولكن تم ترحيلها في النهاية إلى الفلبين من قبل الرئيس الإندونيسي بروبوو سوبيانتو في أواخر عام 2024.
لكن الفلبين لا تتبع سياسة عقوبة الإعدام، وقد خففت حكم فيلوسو’ إلى السجن المؤبد.
أشار والدا ماري جين' ومؤيدوها، مثل منظمة ميغرانت إنترناشيونال، إلى أن المحاكم الفلبينية قد أدانت بالفعل مجنديها بتهمة الاتجار بالبشر، مما يثبت قصتها بأنها أُجبرت على أن تكون ناقلة مخدرات.
يمكن لماركوس أن يأمر بإطلاق سراحها من خلال أمر عفو، حسبما أشار محامي ماري جين'، إدوين ديلا كروز من الاتحاد الوطني لمحامي الشعب’، الذي جادل أيضًا بأن استمرار احتجاز فيلوسو’ غير قانوني، حيث لا توجد لديها قضية معلقة في أي محكمة فلبينية.
