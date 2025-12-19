بعد فيديو"كولدبلاي" الشهير .."كريستين كابوت" تكسر الصمت

أصبحت كريستين كابوت مقتنعة بأن صمتها لم يعد يخدمها. كان ذلك منطقياً في البداية، بعد ظهورها على الشاشة الكبيرة مذهولة، في أحضان رئيسها في حفلة كولدبلاي في 16 يوليو 2025، لحظة أثارت ضجة دولية. حصل الفيديو الأصلي على تيك توك على 100 مليون مشاهدة في غضون أيام.

تراجعت كابوت، محاولة تصحيح الأمور مع الأشخاص الذين يهمونها أكثر: طفلاها المراهقان؛ صاحب عملها، شركة التكنولوجيا أسترونومر؛ وزوجها الثاني، أندرو كابوت، الذي كانت مفصولة عنه وتتفاوض على تسوية الطلاق. في المرحلة الأولى، كل ما كانت تفكر فيه: يا إلهي، أذيت الناس. أذيت ناساً طيبين.

بعد خمسة أشهر من أن أصبحت قنبلة تيك توك الكارثة المحددة لحياتها، وصفت في مقابلتها الأولى منذ الحفلة ما يشعر به أن تكوني نكتة وهدفاً. في التعليقات عبر الإنترنت، تم وصفها بـ"عاهرة، مدمرة بيوت، صيادة ذهب، قطعة جانبية" — الوسوم المعتادة لإذلال النساء. تم تشريح مظهرها، وتقييم أجزاء محددة من جسمها وإيجادها غير جميلة بما فيه الكفاية. بعض أشهر الناس في العالم — ووبي جولدبرج، جوينيث بالترو — وماسكوت رياضي أخضر مغطى بالفراء واحد على الأقل، فيلي فاناتيك، جعلوا إذلالها مادتهم.

تم الكشف عن بياناتها الشخصية، وتلقت لأسابيع 500 أو 600 مكالمة يومياً. كان المصورون الصحفيون يخيمون عبر الشارع من منزلها والسيارات تسير ببطء في حيها، "مثل موكب"، تتذكر. تلقت تهديدات بالموت: "ليس 900. ذلك ظهر في مجلة بيبول. حصلت على 50 أو 60"، قالت لي.

لذلك بينما #coldplaygate، كما أصبح يُدعى، خرج عن النظر، تعيش معه كل يوم. أطفالها مترددون في الظهور معها. قبل عيد الشكر بقليل، تعرفت عليها امرأة بينما كانت تضخ البنزين في كامبرلاند فارمز. وصفت كابوت بـ"مقرفة" وقالت: "الزانون أدنى صورة للبشر. لا تستحقين حتى التنفس نفس الهواء الذي أتنفسه." هنا كابوت تلخص.

سافرت إلى منزلها في نيو هامبشاير في عطلة نهاية أسبوع ثلجية هذا الشهر، وناقشنا أحداث 16 يوليو لساعات. لأسابيع، كانت كابوت تناقش، لوحدها وعائلتها وأصدقائها، ما إذا كانت ستتحدث عما حدث. أي محاولة لتصحيح السجل تعرضها لخطر التمزيق مرة أخرى. أخبرتني أمها، شيري هوفمان، في مكالمة هاتفية، أنها كانت قلقة جداً بشأن كابوت لدرجة أنها قالت صلاة لنفسها: "يا رب، من فضلك لا تخرجي هناك، سيسحقوكِ."

لكن كابوت، 53 عاماً، أرادت أن تقول الحقيقة، ووقف أطفالها وأمها وأصدقاؤها الأقرب خلفها. "كنت أفكر دائماً في قول سمعتُه عبر السنين"، قالت هوفمان. "الصمت قبول." وفكرت، "يا إلهي، هذا ما سيكون موجوداً لباقي حياتها."

استأجرت كابوت مستشار اتصالات لمساعدتها في سرد قصتها مع تقليل الضرر الإضافي لنفسها وللناس الذين تحبهم — عملية مشية على حبل مشدود شعرت، في حضورها، أحياناً مؤلمة وأحياناً مفرطة في السلاسة.

بدأنا اليوم في المطبخ. كابوت، شعرها مربوط في كعكة، كانت متوترة، تشير إلى نقاط رئيسية بينما تروي قصتها. لكن بحلول المساء، كانت جالسة على الأريكة، كلبها البرنيدودل الكبير، بيرت رينولدز، في حضنها قدر الإمكان. لم تكن في علاقة جنسية مع رئيسها، قالت. قبل تلك الليلة، لم يقبلا حتى.

"اتخذت قراراً سيئاً وشربت كأسين من هاي نون ورقصت وسيطت بشكل غير لائق مع رئيسي"، قالت. "وليس أمراً تافهاً. وتحملت المسؤولية وتخليت عن مسيرتي المهنية لذلك. هذا الثمن الذي اخترت دفعه. أريد أن يعرف أطفالي أنه يمكنك ارتكاب أخطاء، ويمكنك التصرف بشكل سيئ جداً. لكن لا يجب أن تُهدد بالقتل بسببها."

نشأت في ماين في عائلة إخوة، كانت كابوت دائماً تنافسية جداً: "ستخترق جداراً من الطوب لإنجاز شيء ما"، قالت. جاءت إلى الموارد البشرية من خلال الإعلانات والمبيعات وعرضت نفسها دائماً "فائقة الاحترافية"، قالت صديقتها أليسون ويلش، التي عملت معها في شركة التكنولوجيا neo4j.

عندما، في صيف 2024، مقابلت كابوت مع أندي بايرون، الرئيس التنفيذي لأسترونومر آنذاك، وجدت أنهما "تتوافقان أسلوبياً." بدأت كضابط رئيسي للشؤون البشرية في أسترونومر في نوفمبر 2024. في ثقافة الشركات الناشئة السريعة النمو، كان عدد موظفي الشركة يتوسع وكانت كابوت وبايرون يتحدثان كل يوم، أحياناً ثلاث مرات يومياً.

في ربيع 2025، بينما كانت تأخذ ساندويتشاً قرب مكتب أسترونومر في نيويورك، أشارت كابوت إلى زواجها "بنبرة"، كما تتذكر، وسأل بايرون ما الأمر. كانت تمر بفصل، قالت. كان مرهقاً، وكانت قلقة بشأن أطفالها.

"أنا أمر بنفس الشيء"، تتذكر قوله. عند الاتصال هاتفياً، رفض بايرون التحدث لهذا المقال.

بالنسبة لكابوت، الاعتراف المشترك "عزز نوعاً من اتصالنا"، قالت، وأصبحت العلاقة العملية الوثيقة أقرب. في العمل، تبادلا الثقة وجعلا بعضهما يضحك، وبلغت كابوت "مشاعر كبيرة" بسرعة. بدأت تسمح لنفسها بالتخيل إمكانيات رومانسية، رغم معرفتها بأنها لا تستطيع الاستمرار في الإبلاغ لبايرون إذا تطورت العلاقة. أحبت عملها، ولديها طفلان وعائلة واسعة من الأبوين بالتبني والإخوة، كانت مشغولة جداً. "لم أفرط في الحماس لأنه رئيسي"، قالت.

كان فصل كابوت عن زوجها لا يزال جديداً عندما وافقت على الذهاب مع أصدقاء لرؤية كولدبلاي. أحبت الفرقة بما فيه الكفاية، لكن ما جذبها حقاً هو الخروج، مع الأصدقاء، في يوم أربعاء صيفي. "لم أخرج منذ أعمار"، قالت لي. طلبت من بايرون أن يكون رفيقها الإضافي.

قبل الحفل، التقى كابوت وبايرون بمجموعة صغيرة من أصدقاء كابوت المقربين في ستوكيارد، مطعم ستيك تقليدي. "أردت ارتداء ملابس لطيفة والخروج والرقص والضحك وليلة رائعة"، قالت. "وهكذا كان يسير." كان جو الليلة مفتوحاً ومفعماً بالحماس، وفقاً لاثنين من الحاضرين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب ما رأوه يحدث لصديقتهم.

هل كان أي جزء منها قلقاً بشأن هذه الخروجة من منظور الموارد البشرية؟ "قد يكون جزء داخلي من دماغي يقفز ويلوح بذراعيه قائلاً، 'لا تفعلي ذلك'"، ردت كابوت. لكن، عموماً، "لا." كانت "متحمسة" لتعريف بايرون بأصدقائها. "كنت أقول: 'لدي هذا. يمكنني أن أكون معجباً. يمكنني التعامل معه.'" في الطريق إلى ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، تعلمت كابوت، عبر رسالة نصية، أن زوجها السابق القريب كان يحضر الحفل أيضاً. "أرعبتني"، اعترفت. لكنها وبايرون "لم نكن زوجين."

كانت المقاعد في شرفة VIP توفر إطلالة واسعة على المسرح. تتذكر كابوت أن الإعداد شعر بالظلام والخصوصية. شرب كابوت وبايرون كأسين من كوكتيلات التكيلا لكل منهما، وبينما استمر الحفل بدآ يبدوان كزوجين. أكدت أن تلك الليلة كانت المرة الأولى والوحيدة التي قبلا فيها. كان بايرون يرقص خلف كابوت عندما أمسكت يديه ولفّت ذراعيه حولها.

عندما رأت كابوت صورتها، وصورته، على الشاشة الكبيرة، كان "كأن أحداً قلب مفتاحاً"، قالت. "لن أتمكن أبداً من شرحها بطريقة واضحة أو ذكية"، قالت. ما كان شعوراً بالفرح قبل لحظة تحول إلى رعب. طارت يدا كابوت إلى وجهها، ودارت خارج أحضان بايرون. انحنى بايرون.

في تلك اللحظة، كان لديها فكرتان. الأولى: أندرو كابوت في مكان ما في الملعب المظلم ولم تكن تريد إذلاله.

والثانية: "أندي رئيسي."

"كنت محرجة جداً ومذعورة"، قالت. "أنا رئيسة الموارد البشرية وهو الرئيس التنفيذي. إنه، مثل، كليشيه سيء جداً." هربت كابوت وبايرون إلى البار. "جلسنا هناك برؤوسنا بين أيدينا، مثل، 'ماذا حدث للتو؟'" حتى قبل مغادرة الملعب، بدآ يناقشان كيفية إدارة مخالفة عامة. "والمحادثة الأولية كانت، 'يجب أن نخبر الإدارة.'"

لدى كابوت شقة في منطقة بوسطن عندما يكون لديها حضانة أطفالها، وذهبت هي وبايرون إلى هناك للتخطيط الاستراتيجي. من سيكتب البريد الإلكتروني؟ ماذا سيقول؟ من سيرسله؟ "بدأت نوبات الهلع"، قالت كابوت. في عقلها، رأت فقدان وظيفتها وتعقيدات في فصلها الودي مع أندرو كابوت، الذي يعشقه أطفالها.

ثم، حوالي الساعة 4 صباحاً، تلقت كابوت رسالة نصية. كانت لقطة شاشة لتيك توك.

"وكنت مثل" — توقفت وسألت، "هل يمكنني السب؟" قلت لها أن تتحدث كما تتحدث عادة. استمرت. "وكنت مثل، أوه"، وسبّت. "مثل، ليس فقط أندرو والإدارة سيعرفون الآن." في الساعة 6 صباحاً الخميس، عندما ضغط بايرون وكابوت على إرسال البريد الإلكتروني، كان تيك توك ينفجر بالفعل.

قادت لرؤية أطفالها، الذين كانوا يقيمون مع والدهم في بوسطن. أرادت الحديث معهم عما حدث قبل أن يسمعوه من مكان آخر. "كانوا يعرفون من هو أندي، بالطبع"، قالت لي، "وقلت، 'لقد اندفعنا في لحظة، والآن على وسائل التواصل الاجتماعي.'" ابنتها، التي كانت تبلغ 14 عاماً، بدأت تبكي.

ثم قادت عائدة إلى شقتها لمكالمة مؤتمر مع إدارة أسترونومر. في تلك المحادثة، تتذكر، قالوا: "اسمعي. نحن بشر. كلنا نرتكب أخطاء. لكنكِ تفهمين أننا يجب أن نبتعد ونناقش هذا ونحله." بدأت الشركة قريباً تحقيقاً.

قررت كابوت استئجار مكان للعطلة نهاية الأسبوع، وحدها، كأن الرعاية الذاتية قليلاً ستجعل كل شيء أفضل. لا تضحك كثيراً بشأن #coldplaygate، لكنها تضحك على سخافة ذلك. كان لدى أطفالها خطط، لذا وضعت بعض النبيذ العضوي وكلبها في السيارة وتوجهت إلى الجبال. "كنت مثل، 'هذا بالضبط ما أحتاجه بعد أسبوع صعب'"، قالت.

في السبت، استقال بايرون. غطت وسائل الإعلام من نيويورك إلى أستراليا القصة. لم تنم كابوت. قضت عطلة نهاية الأسبوع تمشي في منزل الإيجار، تبكي وتتحدث هاتفياً. شعرت أن كل منتج من كل برنامج أخبار تلفزيوني يرسل رسائل. في وقت ما في ذلك العطلة، تم الكشف عن بيانات كابوت، وغرق هاتفها.

قامت بتركيب كاميرات أمنية في منزلها، وزادت الشرطة المحلية من مراقبتها. بعد انتهاء تحقيق أسترونومر، طلبت الشركة من كابوت العودة إلى دورها، قالت. لكنها لم تستطع تخيل كيف يمكنها الوقوف كرئيسة موارد بشرية عندما كانت نكتة. تفاوضت على استقالتها، التي أُعلنت في 24 يوليو. (رفضت أسترونومر التعليق على هذا المقال.)

أصبحت كابوت غير معروفة لعائلتها وأصدقائها. "كان هناك ظلام كبير منذ ذلك الحين"، أخبرتني أمها. كثير من الأيام، لم تغادر غرفتها. أخبرتني كابوت أنها شعرت بالأمان داخل المنزل، لكن خارجاً في العالم، يمكن أن يحدث أي شيء. روت مرة ذهبت فيها هي وابنتها إلى مسبح المدينة، وبدأت امرأة تعرفها قليلاً في التقاط صور لهن. دخلت الدموع عيون ابنتها وبدأت تتوسل. "من فضلك، هل يمكننا الذهاب فقط؟" تتذكر كابوت قولها. مرة أخرى، بينما كانت تلتقط ابنها من العمل، اقتربت مجموعة من النساء من سيارتها و، واصفات إياها بـ"تلك الفتاة"، أعلنَّ أنهن لا يعرفن كيف يمكنها إظهار وجهها. "لم أكن أعرف ماذا أفعل لدعم أطفالي بشكل صحيح"، قالت.

وجدت أنها تستطيع تجاهل معظم الرسائل. لكن تلك التي أشارت إلى معرفة بعاداتها اليومية أرعبتها: "أعرف أنكِ تسوقين في ماركت باسكت وأنا قادم لأصطادكِ." في وقت ما، عزفت واحدة من هذه لأمها عبر الهاتف على مكبر الصوت، غير مدركة أن أطفالها يستمعون من خلف باب الغرفة. "كانوا بالفعل في حالة سيئة جداً، وهذا عندما سقطت العجلات من العربة"، قالت. "لأن أطفالي كانوا خائفين من أن أموت وأنهم سيموتون." بدأ الجميع في العائلة يخشون الأماكن العامة والفعاليات الاجتماعية.

جلب الصيف المتأخر بعض الراحة. تقدمت كابوت بالطلاق من أندرو كابوت، الذي أصدر بياناً يؤكد أنهما كانا مفصولين وقت الحفل ويطلب الخصوصية. (لم يرد على طلبات التعليق. "كان رجلاً مهذباً فقط"، قالت كابوت.) وجدت معالجين للأطفال، الذين عادوا إلى المدرسة وعُوملوا بلطف هناك. بدأت كابوت في مغادرة المنزل للعب التنس؛ مؤخراً تحسن مزاجها بما يكفي لشراء تيشرت فكاهي من متجر فيكتوريا بيكهام. يقول، "نعم، أنا هي."

كانت هي وبايرون على اتصال طوال الصيف. تبادلا أخبار أسترونومر وتحديثات عائلاتهما. لكن بالنسبة لعمليين مجتهدين الآن بدون عمل، "بصراحة، كثير منه كان مثل: 'مرحبا. الساعة 11 صباحاً في الثلاثاء. أي نصيحة؟'" في أوائل سبتمبر، التقوا واتفقوا على أن "التحدث مع بعضنا سيجعل الأمر صعباً جداً على الجميع للمضي قدماً والشفاء"، أخبرتني كابوت. منذ ذلك الحين، قالت، اتصالهما minimal.

كان أحد أكثر أفكارها تدميراً للذات في البداية أنها تستحق هذا العقاب، أن جزءاً مخفياً من نفسها فاسد أو سيء. ساعدت محادثة مع صديقة مقربة كابوت في اكتساب منظور. "لم تقتلي أحداً"، قالت الصديقة، تتذكر كابوت. "أتمنى أن جميع هؤلاء المعلقين لم يرتكبوا خطأ أبداً."

هو نقطة عادلة. الزيجات معقدة، كذلك الفصل، ومن يمكنه تحديد اللحظة الدقيقة لبداية أو نهاية رومانسية؟ إذا كان الناس في العمل معجبين ببعضهم، في أي نقطة يجب أن يكشفوا علاقتهم للسلسلة؟ حتى لو كان شخصان بالغان يمارسان شيئاً غير مشروع أو سري أو مؤذٍ (وهو ما يفعله الناس دائماً)، هل يجب سحبهما عبر المسرح العالمي كأنهما يستحقان التمثيل الوحشي والتعذيب؟

بدأت كابوت في التفكير في السؤال في قلب الأمر: لماذا انطلق الفيديو بهذه القوة الغاضبة؟

قارنت بروك دوفي، أستاذة مشاركة في جامعة كورنيل تركز أبحاثها على ثقافة الإنترنت، تجربة كابوت بتقاليد شائعات المشاهير. فضائح الخيانة وأخطاء جراحة التجميل "تجذبنا لتشريح النساء" بطرق تصبح بديلاً لنقاشات أكبر، وغضب، حول الغنى والفقر وحول ما يُسمح للمرأة بفعله، قالت. ما حدث لكابوت ذكّر دوفي أيضاً باللعبة أو الرياضة الأقدم بكثير لصيد الساحرات. طُارد بايرون بالمصورين الصحفيين وسُحب عبر التعليقات أيضاً، "لكن أين وقع النقد؟" قالت دوفي. "وقع عليها."

تريد كابوت دحض الافتراض بأنها نامت طريقها إلى الأعلى. عملت منذ سن 13، وقررت أبداً لا تعتمد مالياً على رجل أو تقلق، كما فعلت أمها، بشأن فاتورة تدفئة. عندما طلقت والد أطفالها في 2018 وأصبح عاطلاً عن العمل، "دعمت عائلتي كلياً لوحدي، وتمكنت من إبقاء أطفالي في مدارس رائعة جداً وعشت في منزل دافئ مريح"، قالت. "لم أفتخر بأي شيء أكثر في حياتي كلها."

"قضيت الكثير من مسيرتي في إبعاد أيدي الرجال عن مؤخرتي"، استمرت، لذا فكرة أنها كسبت مكانها في الإدارة العليا لأنها "تنام حولها"، كما قالت، تغضبها. بينما تبدأ في التفكير في كيفية عودتها إلى العمل، تقلق بشأن كيف سيؤثر #coldplaygate على نظر أي شخص في منصب توظيف إليها. الضرر السماعي كان شديداً. زملاء سابقون مقربون، الذين وثقت بهم ودعمتهم، قطعوا الاتصال كلياً. عندما تقترح ويلش، صديقة كابوت، على زملاء مشتركين الاتصال بكابوت — "يا للأسف لكريستين، يجب أن تمر بكثير"، تقول — الرد دائماً: "نعم. أنتِ محقة. سأفعل. فكرة رائعة." ضحكت ويلش ضحكة قاتمة صغيرة.

كابوت محطمة بهذه الصمت. "عندما يدير الناس ظهورهم نحوي بسبب هذا، هذا أسوأ بكثير من الناس الذين يصرخون عليّ في محطة الوقود"، قالت.

أخبرتني كابوت أن النساء كن أقسى منتقداتها. كل التنمر الشخصي كان من نساء، كذلك معظم المكالمات والرسائل. "ما رأيته هذه الأشهر الأخيرة يجعل من الصعب عليّ الاعتقاد بأنه كله عن الرجال الذين يعيقوننا"، قالت. "أعتقد أننا نعيق أنفسنا بشكل هائل بقطع بعضنا البعض."

عندما وافقت جوينيث بالترو على الظهور في إعلان أسترونومر في 25 يوليو، ساخرة الفيديو للنقرات والضحك، تراجعت كابوت. كانت كابوت تعجب ببالترو وغووب طويلاً، الشركة التي بنتها لـ"تمكين ودعم ورفع النساء"، كما قالت كابوت. كيف يمكنها، التي مع زوجها السابق، كريس مارتن، مقدم كولدبلاي، صاغا عبارة "الانفصال الواعي"، أن تكون غير حساسة للواقع الفوضوي للحياة الخاصة؟ (لم ترد بالترو على طلبات التعليق.)

كنا قد وصلنا إلى نهاية يوم طويل، وبدت كابوت متعبة. "أنا لا أبرئ الرجال"، قالت. "من فضلك لا تسمعيني أقول ذلك."

في وسط الأسوأ، عندما كانت مختبئة في غرفتها، كان لديها خيال للفداء. تمنت كابوت أن يقاطع شخص ما له رؤية وقوة الدورة الدوارة، البلا نهاية، القاسية. اشتهت صوتاً عقلانياً يتدخل ويقول، "انتظروا لحظة"، كما أخبرتني. "هل يمكننا بدء محادثة حيث قد يكون هناك مجال لنسخة مختلفة من هذه القصة؟ هذا أصبح جامحاً جداً."