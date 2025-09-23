بعد تعطل أنظمة "هيثرو" و"بروكسل": باحثون يحذرون من تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية على المطارات

قال باحث ومحلل في مجال الأمن السيبراني إن احتمالية حدوث اضطرابات في أنظمة المطارات تتزايد، مدفوعة بزيادة التحول الرقمي لعمليات المطارات، من بين أسباب أخرى.

يأتي هذا بعد تعرض عدة مطارات أوروبية لهجمات إلكترونية، مما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات جوية. يومي السبت والأحد، تعطلت أنظمة تسجيل الوصول في مطاري هيثرو وبروكسل، التي توفرها شركة كولينز إيروسبيس الأمريكية لتكنولوجيا الطيران والدفاع، مما أثر على العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.

ورغم أنه لم يتم التعرف على المهاجمين حتى الآن، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه "تم استخدام برمجيات خبيثة لتشويش أنظمة تسجيل الوصول التلقائي".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال ماهر يموت، الباحث الأمني الرئيسي في شركة كاسبرسكي لاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لصحيفة خليج تايمز ، إن احتمال وقوع هذا النوع من الهجمات "يتزايد".

"إن تزايد رقمنة عمليات المطارات، والاعتماد على مقدمي الخدمات المشتركة، والترابطات المعقدة تعمل على توسيع سطح الهجوم، مما يمنح مجرمي الإنترنت المزيد من الفرص."

الحلقة الأضعف

قال يموت: "غالبًا ما يبحث المهاجمون عن الحلقة الأضعف، والتي غالبًا ما تكون الموردين الخارجيين أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات المترابطة، بدلًا من الشبكة الأساسية للمطار نفسها". في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، عادةً ما يُشير هذا المصطلح إلى البشر، وهم بطبيعتهم عرضة للأخطاء.

كما أن حقيقة أن المطارات لديها بنية تحتية معقدة مع العديد من الشركات المختلفة تخلق المزيد من نقاط الدخول المحتملة.

يجب أن تكون أنظمة الأمن في المطارات محمية بشكل كامل، لأن أي مدخل واحد قد يكون كارثيا، حيث يترك وراءه مدخلا للمتسللين الخبثاء لاستغلال الثغرات الأمنية.

برج جينغا للرموز

صرح جافين ميلارد، نائب رئيس قسم المنتجات في شركة تينابل، لصحيفة خليج تايمز : "غالبًا ما تكون بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأساسية أشبه بلعبة جينجا هشة من أكواد الجهات الخارجية والموردين". وأضاف: "عندما تُسحب الطوبة الخطأ، قد تنجم عنها فوضى عارمة على نطاق واسع".