بعد الإمارات.."آرتشر" تطلق خدمة التاكسي الطائر في السعودية

أعلنت شركة آرتشر للطيران، التي ستطلق عمليات التاكسي الطائر في الإمارات العام المقبل، يوم الأربعاء أنها ستطلق أيضًا عملياتها في السعودية.
وقعت شركة الهليكوبتر (THC)، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وآرتشر وريد سي جلوبال (RSG)، المطور وراء وجهات السياحة التجديدية البحر الأحمر وأمالا، الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2025 الجاري لتطوير واختبار ودمج محتمل لطائرات eVTOL من آرتشر في عمليات RSG.
في المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستعمل آرتشر مع THC وRSG للمساعدة في بناء الإطار الأساسي لعمليات eVTOL المخطط لها في السعودية.
يشمل ذلك إنشاء بيئة ساندبوكس منظمة لإجراء رحلات تجريبية باستخدام eVTOL ميدنايت من آرتشر تحت ظروف العالم الحقيقي لتقييم أداء الطائرة، وجدوى التشغيل، والتوافق التنظيمي، وقبول الركاب، وجاهزية النظام البيئي بشكل عام.
سيتعاونون أيضًا في اختبار التقنيات الجوية المتقدمة، واستكشاف شراكات استراتيجية طويلة الأمد لنشر واسع النطاق، ودعم الابتكار الإقليمي لتطوير أنظمة الطيران من الجيل التالي.
بعد الانتهاء من برنامج الساندبوكس، ستقوم جميع الأطراف بمراجعة النتائج والنظر في مبادرات إضافية لدعم تقديم خدمات eVTOL على نطاق واسع.
قال مؤسس ومدير شركة آرتشر للطيران، آدم جولدشتاين: “نتطلع للعمل معًا لإظهار كيف يمكن لطائرة ميدنايت من آرتشر أن تحول السفر داخل المملكة وتضع معيارًا إقليميًا لمستقبل الطيران.”
قال الكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة THC: “تظهر eVTOL كوسيلة النقل المستقبلية للركاب في المدن، ومع الشركاء المناسبين، نحن سعداء بأن نكون جزءًا رئيسيًا من ضمان أن تكون السعودية في طليعة هذا التحول في الطيران.”
قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر العالمية: "إن الشراكة مع THC وArcher لاستكشاف دمج الطائرات الكهربائية العمودية في وجهاتنا تتماشى تمامًا مع رؤيتنا للسياحة المتجددة، مما يخلق طرقًا أنظف وأسرع وأكثر اتصالًا للضيوف لتجربة جمال المملكة العربية السعودية".