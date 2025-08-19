بطولة حقيقية: سعودي يبعد شاحنة ملتهبة عن محطة وقود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عمل بطولي لرجل سعودي تصرف لتجنب كارثة، بينما يخاطر بحياته.
بعد اشتعال النيران في شاحنة محملة بالأعلاف في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، هرع ماهر فهد الدلبحي إلى داخل السيارة المشتعلة وانطلق بها مسرعاً بعيداً عن محطة الوقود، بحسب صحيفة "سعودي غازيت".
دون اكتراث لسلامته، أنقذت سرعة بديهة الدلبحي أرواح الكثيرين ومنعت أضرارًا جسيمة. انتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عليه المعلقون قائلًا: "ليس كل الأبطال يرتدون عباءات".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تساءل الكثيرون عن صحته، وتساءل البعض إن كان قد نجا. شاهد الفيديو الذي شاركه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هنا:
كان الدلبحي مجرد مارٍّ عندما رأى الشاحنة، دون سائق، تلتهمها النيران. ورغم أن الموقف كان مُرعبًا، إلا أنه لم يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال خالد العارض، أحد أقارب الدلبحي، لصحيفة "سعودي غازيت"، إن الشاب أصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الوجه والرأس والأطراف.
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم نقل الدلبحي على الفور إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، حيث يتلقى العلاج حالياً تحت إشراف فرق طبية متخصصة.
مواطن إماراتي ينقذ امرأة مسنة وعاملة منزلية من حريق والسلطات تكرم شجاعتهما الشارقة: مواطن يساعد في إخماد حريق باستخدام رافعة خاصة به، ويحصل على تكريم لشجاعته