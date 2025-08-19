بطولة حقيقية: سعودي يبعد شاحنة ملتهبة عن محطة وقود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عمل بطولي لرجل سعودي تصرف لتجنب كارثة، بينما يخاطر بحياته.

بعد اشتعال النيران في شاحنة محملة بالأعلاف في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، هرع ماهر فهد الدلبحي إلى داخل السيارة المشتعلة وانطلق بها مسرعاً بعيداً عن محطة الوقود، بحسب صحيفة "سعودي غازيت".

دون اكتراث لسلامته، أنقذت سرعة بديهة الدلبحي أرواح الكثيرين ومنعت أضرارًا جسيمة. انتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عليه المعلقون قائلًا: "ليس كل الأبطال يرتدون عباءات".

تساءل الكثيرون عن صحته، وتساءل البعض إن كان قد نجا. شاهد الفيديو الذي شاركه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هنا: