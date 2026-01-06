بضمان 15 ألف دولار.. 7 دول جديدة تحت مجهر "ضمانات التأشيرة" الأمريكية

أي مواطن أو شخص يحمل جنسية يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، يجب أن يقدم أحد هذه الضمانات: 5000 دولار، 10000 دولار، أو 15000 دولار. يحق للضابط القنصلي تحديد مبلغ الضمان في وقت مقابلة التأشيرة. يتم ذلك بعد أخذ الظروف المالية للمتقدم بعين الاعتبار.