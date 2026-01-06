عالم

بضمان 15 ألف دولار.. 7 دول جديدة تحت مجهر "ضمانات التأشيرة" الأمريكية

سارية المفعول، بعد أن تم تنفيذها اعتباراً من 1 يناير 2026
بوجا مانييري
أضافت وزارة الخارجية الأمريكية سبع دول إلى قائمتها التي تحدد الدول التي تتطلب ضمانات تصل إلى 15,000 دولار لمقدمي طلبات تأشيرة B1/B2.

يستهدف برنامج ضمان التأشيرة التجريبي، الذي يمتد من 20 أغسطس 2025 إلى 5 أغسطس 2026، مواطني الدول التي تحددها الولايات المتحدة على أنها ذات معدلات تجاوز تأشيرة عالية، أو تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار دون شرط الإقامة.

ألقِ نظرة على القائمة الكاملة للدول التي تتطلب ضمانات تأشيرة، مع تاريخ بدء سريان البرنامج:

  1. بوتان: 1 يناير 2026

  2. بوتسوانا: 1 يناير 2026

  3. جمهورية أفريقيا الوسطى: 1 يناير 2026

  4. غينيا: 1 يناير 2026

  5. غينيا بيساو: 1 يناير 2026

  6. ناميبيا: 1 يناير 2026

  7. تركمانستان: 1 يناير 2026

  8. موريتانيا: 23 أكتوبر 2025

  9. ساو تومي وبرينسيبي: 23 أكتوبر 2025

  10. تنزانيا: 23 أكتوبر 2025

  11. غامبيا: 11 أكتوبر 2025

  12. مالاوي: 20 أغسطس 2025

  13. زامبيا: 20 أغسطس 2025

كيف يتم تحديد ودفع مبلغ الضمان؟

أي مواطن أو شخص يحمل جنسية يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، يجب أن يقدم أحد هذه الضمانات: 5000 دولار، 10000 دولار، أو 15000 دولار. يحق للضابط القنصلي تحديد مبلغ الضمان في وقت مقابلة التأشيرة. يتم ذلك بعد أخذ الظروف المالية للمتقدم بعين الاعتبار.

بعد تعليمات الضابط القنصلي، يجب على المتقدمين تقديم نموذج I-352 من وزارة الأمن الداخلي. ثم سيحصلون على رابط مباشر للدفع عبر منصة الدفع الإلكترونية لوزارة الخزانة Pay.gov.

شروط ضمان التأشيرة

من الضروري أن يدفع المتقدم الضمان فقط بعد تعليمات الضابط القنصلي. إذا دفع شخص ما الرسوم دون أن يُطلب منه ذلك، فلن يتم إصدار أي استرداد. علاوة على ذلك، لا يضمن الضمان إصدار التأشيرة.

يجب على جميع المتقدمين الذين قدموا ضمان التأشيرة الدخول والخروج من الولايات المتحدة عبر المنافذ المحددة:

  • مطار بوسطن لوجان الدولي (BOS)

  • مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)

  • مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD)

إذا تم المغادرة أو الدخول عبر أي منفذ آخر، قد يتم رفض الدخول أو قد لا يتم تسجيل المغادرة.

خرق ضمان التأشيرة

إذا خالف حامل التأشيرة شروط الضمان، سترسل وزارة الأمن الداخلي (DHS) مثل هذه الحالات إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS). يشمل ذلك حالات مثل:

  • تشير السجلات إلى أن حامل التأشيرة غادر الولايات المتحدة بعد التاريخ المسموح له بالبقاء فيه في الولايات المتحدة

  • يبقى حامل التأشيرة في الولايات المتحدة بعد التاريخ المسموح له بالبقاء فيه ولا يغادر

  • يتقدم حامل التأشيرة لتغيير وضعه من غير المهاجرين، بما في ذلك طلب اللجوء

الامتثال لضمان التأشيرة

إذا امتثل حامل التأشيرة لشروط وأحكام الضمان، سيتم إلغاء الضمان وسيتم إعادة العائدات بناءً على المعلومات المقدمة من DHS عبر نظام معلومات الوصول والمغادرة (ADIS)، في حالات مثل:

  • مغادرة حامل التأشيرة من الولايات المتحدة في الوقت المناسب، عبر منفذ جوي محدد للدخول

  • عند انتهاء صلاحية التأشيرة، إذا لم يسافر حامل التأشيرة إلى الولايات المتحدة، كما تم تسجيله بواسطة ADIS.

  • بعد أن تعتبر الجمارك وحماية الحدود حامل التأشيرة غير مقبول وتلغي التأشيرة من قبل CBP في منفذ الدخول، كما تم تسجيله بواسطة ADIS.

سيكون المتقدم على أي سند ملغى مستحقًا لاسترداد كامل. لن يكون هناك فائدة متراكمة على سندات التأشيرة التي تصدر وتلغى كجزء من هذا البرنامج التجريبي، وفقًا للسجل الفيدرالي الأمريكي.

