بضغط من ترامب.. إيران تؤجل إعدام متظاهر وسط توتر إقليمي

أفادت جماعات حقوق الإنسان وأفراد من عائلة أحد المتظاهرين، بأن إيران أجلت يوم الأربعاء إعدام شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، كان قد حُكم عليه بالإعدام بعد أيام قليلة فقط من اعتقاله.

ويأتي القرار الظاهري للحكومة الإيرانية بالتريث وسط ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات العنيفة في شوارع البلاد؛ حيث واجهت السلطات الاحتجاجات ضد النظام بقوة مميتة بشكل متزايد.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، دعا رئيس القضاء في البلاد، غلام حسين محسني إيجئي، إلى إجراء محاكمات وإعدامات سريعة لـ "مثيري الشغب" - وهو المصطلح الذي استخدمه المسؤولون للإشارة إلى المتظاهرين - وفقاً لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية.

وقال إيجئي: "يجب محاكمة ومعاقبة تلك العناصر التي ذبحت الناس في الشوارع أو أحرقت الناس وهم أحياء بأسرع ما يمكن. إذا لم نفعل ذلك بسرعة، فلن يكون له نفس التأثير".

ولكن وفقاً لجماعات حقوق الإنسان وأفراد العائلة، فقد تم تأجيل إعدام "عرفان سلطاني"، وهو أول متظاهر كان من المقرر إعدامه.

ويبدو أن الأنباء الواردة من إيران قد هدأت من روع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد باتخاذ "إجراء قوي" إذا قتلت إيران المتظاهرين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء: "لقد أبلغتنا مصادر مهمة للغاية من الجانب الآخر بأن القتل قد توقف، وأن الإعدامات لن تتم".

وتلقى والدا سلطاني النبأ عندما ذهبا إلى سجن "قزل حصار" في محافظة البرز، وفقاً لسمية، وهي قريبة بعيدة للعائلة طلبت الكشف عن اسمها الأول فقط خوفاً من الأعمال الانتقامية.

كما ذكرت منظمة "هينغاو" لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها علمت من أقارب سلطاني بتأجيل الإعدام.

ولم يذكر ترامب سلطاني بالاسم، وأشار إلى أنه كان من المقرر إجراء عمليات إعدام متعددة وتم إيقافها.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نية إيران إعدام المتظاهرين، واصفاً هذا الادعاء بأنه جزء من حملة تضليل تشنها عناصر خارجية تهدف إلى استفزاز ترامب للدخول في مواجهة. وقال عراقجي في برنامج "Special Report with Bret Baier" على شبكة "فوكس نيوز" إنه لم يسمع عن خطط لعمليات شنق، مضيفاً: "الشنق غير وارد على الإطلاق".

وكان سلطاني قد اعتُقل في 8 يناير في منزله غرب العاصمة طهران، وحُرم من التواصل مع محامٍ أو أي وسيلة أخرى للدفاع عن نفسه، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت منظمة "هينغاو" في بيان إن عائلته ظلت مغيبة عن الإجراءات القضائية، ولم يُسمح لها إلا بزيارة أخيرة قصيرة قبل الموعد المقرر للإعدام يوم الأربعاء. وعلمت العائلة بعد أربعة أيام فقط من احتجازه أن موعد إعدامه قد حُدد.

ويوم الثلاثاء، قالت العائلة إن سلطاني لم يمارس العنف أبداً، وكان يسعى فقط للحصول على الحريات الأساسية للإيرانيين.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، هزت إيران أكبر احتجاجات منذ سنوات ضد حكامها السلطويين. وتعهد ترامب بدعم المتظاهرين وهدد بتوجيه ضربات لإيران إذا قتلت قواتها المتظاهرين. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ومع انتشار تقارير عن إعدام وشيك لمتظاهر إيراني، حذر ترامب من العواقب.

وقال ترامب في مقابلة مع "CBS Evening News": "سنتخذ إجراءً قوياً للغاية إذا فعلوا مثل هذا الشيء". وأضاف: "عندما يبدأون في قتل آلاف الأشخاص، والآن تخبرونني عن الشنق، سنرى كيف سينفعهم ذلك.. لن ينتهي الأمر بشكل جيد بالنسبة لهم".

ويوم الأربعاء، قال ترامب إنه سيراقب "العملية" عندما سُئل عن عمل عسكري محتمل في إيران.

وقد أثارت التحركات الأخيرة مخاوف من ضربة أمريكية أخرى لإيران في منطقة تعيش بالفعل حالة من التوتر الشديد بعد حروب متعددة في العامين الماضيين. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قيدت إيران مجالها الجوي للطائرات التي حصلت على إذن للرحلات الدولية، وفقاً لمتعقبي الطيران.

ورد كبار المسؤولين الإيرانيين على تصريحات ترامب بتهديدات وكلمات لاذعة. وكتب علي شمخاني، وهو مسؤول إيراني كبير ومستشار للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "من الأفضل لرئيس الولايات المتحدة، الذي يتحدث مراراً وتكراراً عن الهجوم الفاشل على المنشآت النووية الإيرانية، أن يذكر أيضاً الصواريخ الإيرانية التي سحقت قاعدة العديد الأمريكية". وأضاف: "سيساعد هذا بالتأكيد في خلق فهم أكثر واقعية لإرادة إيران وقدرتها على الرد على أي عدوان".

وكانت حركة الاحتجاج مدفوعة في البداية بالغضب من الوضع الاقتصادي الذي تضرر جراء سنوات من الفساد وسوء الإدارة الحكومية والعقوبات الغربية المشلولة. وسرعان ما تطورت إلى انتفاضة أوسع مناهضة للحكومة وضد المؤسسة الدينية التي تحكم منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقُتل أكثر من 2,500 شخص، وفقاً لمنظمة "ناشطي حقوق الإنسان في إيران" (HRANA)، ومقرها واشنطن. وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج إن أكثر من 3,400 قتيل وآلاف الجرحى سقطوا. وحتى المسؤولون الحكوميون اعترفوا بمقتل ما يصل إلى 3,000 شخص، لكنهم ركزوا على قتلى قوات الأمن.

وقد تم تقييد تدفق المعلومات حول الاحتجاجات بشدة بسبب انقطاع الإنترنت الذي استمر قرابة أسبوع، مما يرجح أنه حجب الحجم الحقيقي للحراك وعدد الضحايا. وعادة ما تزداد وتيرة الاحتجاجات في وقت متأخر من بعد الظهر والمساء، ولم يتضح بعد يوم الأربعاء أماكن اندلاع أحدث الاحتجاجات ومدى حجمها.

وبعد بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، تبنى المسؤولون الإيرانيون في البداية نبرة تصالحية، قائلين إنهم منفتحون على الحوار مع المتظاهرين. لكن مع انتشار الاحتجاجات وبدء الناس في المطالبة بسقوط النظام، شددوا موقفهم.

ولإيران تاريخ في إعدام المتظاهرين، بما في ذلك خلال تظاهرات عام 2022، وهي ممارسة أثارت تنديدات من الرأي العام والمنظمات الحقوقية.

ووفقاً لـ (HRANA)، تم بث قرابة 100 اعتراف قسري على التلفزيون الحكومي منذ بدء الاحتجاجات؛ حيث تُظهر اللقطات، التي غالباً ما يصحبها موسيقى درامية، معتقلين بوجوه غير واضحة، تتخللها مقاطع تزعم إظهار متظاهرين يهاجمون قوات الأمن.