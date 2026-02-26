بسبب انتهاك الخصوصية.. الصحة السعودية تُغلق عيادة جلدية وتلغي ترخيصها

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن رصد مخالفة في إحدى عيادات الجلدية تتعلق بانتهاك جسيم لخصوصية العملاء.
وكشفت الوزارة أن ممارسة صحية في العيادة قامت بتصوير عدد من المرضى أثناء جلسات الليزر ونشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد مخالفة مباشرة لنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد المنشأة الصحية المعنية، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة لحماية الصحة العامة والحفاظ على خصوصية المستفيدين. ولم يتم الكشف عن اسم العيادة، إلا أن وكالة الأنباء السعودية (واس) أفادت بأنها تقع في محافظة القنفذة.
وأكدت السلطات أنه تم إلغاء ترخيص العيادة المهني وفرض غرامة مالية عليها.
وأوضحت الوزارة أن تصوير المرضى أو توثيق إجراءاتهم الطبية أو التجميلية ونشرها بأي وسيلة كانت، يُعد مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. وينطبق هذا القانون على جميع الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، وكذلك المنشآت الصحية التي يعملون بها.
وتطبق المملكة سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه أي ممارسات تنتهك حقوق المستفيدين من الرعاية الصحية أو تخالف الأنظمة. كما دعت السلطات جميع الممارسين والمنشآت إلى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في البلاد.