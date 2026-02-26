بسبب انتهاك الخصوصية.. الصحة السعودية تُغلق عيادة جلدية وتلغي ترخيصها

وأوضحت الوزارة أن تصوير المرضى أو توثيق إجراءاتهم الطبية أو التجميلية ونشرها بأي وسيلة كانت، يُعد مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. وينطبق هذا القانون على جميع الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، وكذلك المنشآت الصحية التي يعملون بها.