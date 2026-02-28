بسبب "إغلاقات الأجواء".. تأثر جزئي لجدول رحلات "فلاي دبي" الإقليمية

وفقًا لبيان أرسلته فلاي دبي إلى خليج تايمز، تعمل الشركة حاليًا على تقليل الاضطراب في جدولها، ويتم إعادة توجيه الرحلات المتأثرة أو إعادتها إلى الموقف أو إلغاؤها.