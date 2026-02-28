عالم

بسبب "إغلاقات الأجواء".. تأثر جزئي لجدول رحلات "فلاي دبي" الإقليمية

نصحت الشركة الركاب بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم
بسبب "إغلاقات الأجواء".. تأثر جزئي لجدول رحلات "فلاي دبي" الإقليمية
نسرين عبدالله
تاريخ النشر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة حول هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران]

تأثرت بعض رحلات فلاي دبي بالإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي.

وفقًا لبيان أرسلته فلاي دبي إلى خليج تايمز، تعمل الشركة حاليًا على تقليل الاضطراب في جدولها، ويتم إعادة توجيه الرحلات المتأثرة أو إعادتها إلى الموقف أو إلغاؤها.

قال متحدث: “هذا وضع متطور نراقبه عن كثب، بينما نقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.” وأضاف: “تظل سلامة ركابنا وطاقمنا أولويتنا القصوى. نحن على اتصال مباشر بالركاب الذين تأثرت خطط سفرهم.”

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

كما نصحت الشركة ركابها بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة علامة التبويب ‘إدارة حجزك’ على الموقع الإلكتروني والتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على أحدث المعلومات.

الولايات المتحدة تبدأ 'عمليات قتالية كبرى' في إيران، حسب ترامب العراق يغلق مجاله الجوي مع شن إسرائيل ضربة على إيران إيران تحت الهجوم: إسرائيل والولايات المتحدة تشنان ضربات؛ إغلاق 3 مجالات جوية

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com