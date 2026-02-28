بسبب "إغلاقات الأجواء".. تأثر جزئي لجدول رحلات "فلاي دبي" الإقليمية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة حول هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران]
تأثرت بعض رحلات فلاي دبي بالإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي.
وفقًا لبيان أرسلته فلاي دبي إلى خليج تايمز، تعمل الشركة حاليًا على تقليل الاضطراب في جدولها، ويتم إعادة توجيه الرحلات المتأثرة أو إعادتها إلى الموقف أو إلغاؤها.
قال متحدث: “هذا وضع متطور نراقبه عن كثب، بينما نقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.” وأضاف: “تظل سلامة ركابنا وطاقمنا أولويتنا القصوى. نحن على اتصال مباشر بالركاب الذين تأثرت خطط سفرهم.”
كما نصحت الشركة ركابها بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة علامة التبويب ‘إدارة حجزك’ على الموقع الإلكتروني والتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على أحدث المعلومات.