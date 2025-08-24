برج ساعة مكة يستقبل "ربيع الأول" بالأنوار

في مساء يوم 23 أغسطس/آب، أضاء برج الساعة في مكة المكرمة، الواقع قبالة الكعبة المشرفة، إيذاناً بدخول شهر ربيع الأول.
صورة نشرتها الحرمين على X تُظهر البرج وهو يضيء السماء بضوء أخضر ساطع. ألقِ نظرة على الصورة المذهلة أدناه:
أعلن مركز الإمارات الفلكي أن الهلال رصد لشهر ربيع الأول عند الساعة 04.19 بتوقيت غرينتش في مكة المكرمة.
إن رؤية هلال شهر ربيع الأول لها أهمية كبيرة لدى المسلمين الذين يحتفلون بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في 12 ربيع الأول. كما أن هذه المناسبة تعتبر عطلة رسمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
في يوم 29 من كل شهر هجري تجتمع لجنة رؤية الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة لمراقبة الهلال وإعلان بداية الشهر الهجري المقبل.
إذا بدأ الشهر الجديد في 24 أغسطس، فإن مولد النبي سيكون يوم الخميس 4 سبتمبر. وإذا بدأ في 25 أغسطس، فإن مولده سيكون يوم الجمعة 5 سبتمبر.
يعتمد التقويم الهجري (الإسلامي) على رؤية القمر، أي أن مراحل القمر تُحدد شهوره. يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد.