برج خليفة وبرواز دبي يسرقان الأضواء في مهرجان كلكاتا

في كل عام، يتنافس منظمو مهرجان "دورغا بوجا" في كولكاتا بتقديم مواضيع مبتكرة، سعياً للتفوق على بعضهم البعض في سباق أكثر التجهيزات إبداعاً في المدينة. وتستمر دبي في إبهار العديد من منظمي المهرجان في ولاية البنغال الغربية، وقد حاول أحد المواقع هذا العام إعادة إنشاء معالم رئيسية من الإمارة.
تجاوزت منطقة "IB Block" في سولت ليك بكولكاتا مجرد إعادة إنشاء برج خليفة لتلتقط بالفعل روح دبي. وقد جعلت مجسمات متحف المستقبل، وبرواز دبي، وبرج العرب، وبرج خليفة منها واحدة من أكثر مواقع الاحتفال الحديث عنها في كولكاتا هذا العام.
قام الزوار الأوائل، الذين سعوا لتجنب ازدحام أيام المهرجان الرئيسية، بالفعل بنشر مقاطع فيديو من موقع "IB Block"، والتي انتشرت على نطاق واسع، مما زاد الفضول حول هذه الأعجوبة.
يقول منظمو مهرجان "دورغا بوجا" في "IB Block" إنهم أرادوا هذا العام إعادة إنشاء أفق دبي "لتكريم مدينة تعكس أحلام الهند العالمية المتنامية".
صرحت رايبورنا هالدر، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، لـ "الخليج تايمز": "تقف دبي كمركز عالمي تلتقي فيه الثقافات، ويشكل الهنود إحدى أكبر مجموعات الزوار/الوافدين فيها. من خلال استلهام هذه المدينة النابضة بالحياة، هدفنا هو تسليط الضوء على كيف يمكن للثقافتين الهندية والإماراتية أن تمتزجا بسلاسة، وتلهم، وتثري، وتسمو ببعضهما البعض. ومن خلال هذا الموضوع، نتمنى الاحتفال ليس فقط بروح دورغا بوجا ولكن أيضاً بالانسجام والتطلعات المشتركة لعالمين مزدهرين".
في قلب موقع الاحتفال يقف المجمّع المصنوع من الخيزران والصلب على شكل برج خليفة، بارتفاع 42 متراً. يحيط به، يمكن للزوار رؤية إبداعات لإعادة إنشاء معالم دبي، بما في ذلك "برواز دبي" و "متحف المستقبل".
كان الموقع من رؤية رئيس اللجنة رانجان بودار، وأحياه الفنان رياز أحمد، وهو مسافر دائم إلى دبي زار جميع المعالم ليتمكن من تقليدها. واستغرق الأمر ثلاثة أشهر لإعادة إنشاء التصاميم.
كان تقليد الروائع المعمارية مهمة صعبة، خاصة مع الأمطار الغزيرة المتواصلة في كولكاتا هذا العام.
شاركت هالدر قائلة: "كانت الأمطار تمثل تحدياً خاصاً لنا لأن لدينا برج خليفة بارتفاع 42 متراً مع أضواء بكسل على النصب بأكمله. كان علينا إيقاف الأعمال الكهربائية كل يومين. وفي يوم الافتتاح، لم نتمكن من وضع متحف المستقبل حيث كان هناك سيل هائل في كولكاتا أدى إلى إتلاف الهيكل بأكمله. لكننا تمكنا مع ذلك من تدارك الأمر".
صُنعت الهياكل الأولية من الخيزران، مع صفائح أكريليك عاكسة في الأعلى ترفع من مستوى عرض الأضواء والصوت المصاحب للتجهيزات لجعل التجربة أكثر جاذبية.
قالت هالدر: "الموقع مزدحم جداً طوال اليوم، حتى الخامسة فجراً. لقد انتشرت المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وحصلنا بالفعل على العديد من الجوائز".
ما يزيد من الجاذبية هو تمثال الإلهة "دورغا"، المُزين بمجوهرات ذهبية خالصة تزن 123.3 كيلوغرام.
يُعد "دورغا بوجا" أكبر مهرجان للمجتمع البنغالي، حيث يتوافد مئات الآلاف لمشاهدة التجهيزات في كل من هذه المواقع ذات الطابع الخاص خلال الأيام الخمسة الرئيسية للاحتفال.
في عام 2021، اعترفت اليونسكو بالمهرجان السنوي كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية. ويُنظر إليه على أنه أفضل مثال على الأداء العام للدين والفن، وأرض خصبة للفنانين والمصممين المتعاونين.
وكانت دبي مصدر إلهام لمنظمي المهرجان في كولكاتا في الماضي، بما في ذلك مهرجان "سريبومي دورغا بوجا" في عام 2021 الذي اضطر للإغلاق بسبب الاكتظاظ بعدما تدفق الناس لمشاهدة عرض ضوء الليزر والصوت في الموقع الذي كان مصمماً على غرار برج خليفة.