برج خليفة وبرواز دبي يسرقان الأضواء في مهرجان كلكاتا

في كل عام، يتنافس منظمو مهرجان "دورغا بوجا" في كولكاتا بتقديم مواضيع مبتكرة، سعياً للتفوق على بعضهم البعض في سباق أكثر التجهيزات إبداعاً في المدينة. وتستمر دبي في إبهار العديد من منظمي المهرجان في ولاية البنغال الغربية، وقد حاول أحد المواقع هذا العام إعادة إنشاء معالم رئيسية من الإمارة.

تجاوزت منطقة "IB Block" في سولت ليك بكولكاتا مجرد إعادة إنشاء برج خليفة لتلتقط بالفعل روح دبي. وقد جعلت مجسمات متحف المستقبل، وبرواز دبي، وبرج العرب، وبرج خليفة منها واحدة من أكثر مواقع الاحتفال الحديث عنها في كولكاتا هذا العام.

قام الزوار الأوائل، الذين سعوا لتجنب ازدحام أيام المهرجان الرئيسية، بالفعل بنشر مقاطع فيديو من موقع "IB Block"، والتي انتشرت على نطاق واسع، مما زاد الفضول حول هذه الأعجوبة.

يقول منظمو مهرجان "دورغا بوجا" في "IB Block" إنهم أرادوا هذا العام إعادة إنشاء أفق دبي "لتكريم مدينة تعكس أحلام الهند العالمية المتنامية".

صرحت رايبورنا هالدر، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، لـ "الخليج تايمز": "تقف دبي كمركز عالمي تلتقي فيه الثقافات، ويشكل الهنود إحدى أكبر مجموعات الزوار/الوافدين فيها. من خلال استلهام هذه المدينة النابضة بالحياة، هدفنا هو تسليط الضوء على كيف يمكن للثقافتين الهندية والإماراتية أن تمتزجا بسلاسة، وتلهم، وتثري، وتسمو ببعضهما البعض. ومن خلال هذا الموضوع، نتمنى الاحتفال ليس فقط بروح دورغا بوجا ولكن أيضاً بالانسجام والتطلعات المشتركة لعالمين مزدهرين".