برج خليفة مصغّر يرتفع فوق حقول البنجاب

في هذه الأيام، عندما ينظر الناس في جاجراون، البنجاب، إلى الأعلى، فإنهم يرون أكثر من مجرد حقول الخردل والمزارع. يلاحظون أيضًا صورة ظلية مألوفة من أفق دبي: نسخة طبق الأصل من برج خليفة يبلغ ارتفاعها 14 قدمًا تتربع على سطح منزل متواضع، تتوجها علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
سخفير ديلون، 28 عامًا، الذي يعمل كموظف أرضي في مطار دبي الدولي، كان أول من طلب بناء أحد هذه الأبراج المصغرة على السطح.
"إنها تحيتي للمدينة التي غيرت حياتي"، قال للخليج تايمز. "لقد جئت إلى دبي في عام 2018 كعامل بناء. خطوة بخطوة، شققت طريقي إلى الأعلى. اليوم لدي وظيفة ثابتة، وتمكنت من بناء منزل لعائلتي في جاجراون."
وقال إن النسخة المصغرة تبدو شخصية، واصفًا إياها بأنها "تذكير بالمكان الذي بدأت منه وما جعلته الإمارات ممكنًا". يخطط سخفير الآن لإضافة أضواء إلى الهيكل. وضحك قائلاً: "أريدها أن تضيء في الليل، على طريقة دبي الصحيحة. يجب أن تكون مرئية من بعيد".
الرجل الذي بنى البرج هو رافيندر سينغ ديفجان، 41 عامًا، أب لطفلين من جاجراون، الذي جعلته تحيته اليدوية لأشهر معلم في دبي نجمًا محليًا ومفضلًا على الإنترنت.
قال رافيندر عبر الهاتف، مستمتعًا بالتناقض مع عميله: "لم أذهب إلى دبي أبدًا". "لكنني رأيت ما يكفي من الصور ومقاطع الفيديو من كل زاوية لأشعر وكأنني مشيت حول برج خليفة بنفسي."
لقد بنى النموذج كتحية لـ"مدينة الأحلام"، التي تجذب الآلاف من العمال البنجابيين كل عام. يرتفع الهيكل في طبقات واضحة ومألوفة ومثبت بقضبان حديدية. يقول رافيندر إنها مصنوعة من الألياف والراتنج خفيفي الوزن، وهي قوية بما يكفي لتحمل الرياح القوية على سطحه.
شاهد الفيديو هنا:
يقول رافيندر إن المهارة متوارثة في العائلة. "والدي، سوهان سينغ، يقود سيارة لكسب عيشه، لكنه كان دائمًا ماهرًا في استخدام يديه (للبناء). كل ما يمكنني صنعه اليوم هو بسببه".
في العديد من المناطق الريفية في البنجاب، تستخدم العائلات أسطح منازلها لإظهار هويتها. يعرض البعض قصاصات للكنغر لأبنائهم في أستراليا أو أوراق القيقب لكندا. نظر رافيندر إلى أسطح جيرانه وابتسم. "حيوانات الكنغر جيدة، لكنها تبدو غريبة فوق منزل بنجابي. لا شيء يتفوق على برج خليفة".
كانت أول نسخة طبق الأصل صنعها رافيندر لسخفير. استغرق منه الأمر ما يقرب من ستة أسابيع، بدءًا بقالب من الطين وانتهاءً بصب من الألياف والراتنج.
بعد أن شارك بعض الصور عبر الإنترنت، بدأ رافيندر في تلقي العديد من الرسائل. قال: "لم أتوقع هذا النوع من الاستجابة". "بعد نموذج دبي الأول، اتصل بي المزيد من الأشخاص. وصل آخر طلب من فيروزبور".
يكلف كل نموذج 55,000 روبية (حوالي 2,245 درهمًا إماراتيًا). والآن بعد أن أتقن رافيندر القالب، يستغرق صنع كل واحد وقتًا أقل بكثير.
ضحك رافيندر وهو ينظر إلى إبداعه على السطح. "دبي لم ترني بعد، لكن برج خليفة الخاص بي قد ترك بصمته بالفعل."