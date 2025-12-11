برج خليفة مصغّر يرتفع فوق حقول البنجاب

في هذه الأيام، عندما ينظر الناس في جاجراون، البنجاب، إلى الأعلى، فإنهم يرون أكثر من مجرد حقول الخردل والمزارع. يلاحظون أيضًا صورة ظلية مألوفة من أفق دبي: نسخة طبق الأصل من برج خليفة يبلغ ارتفاعها 14 قدمًا تتربع على سطح منزل متواضع، تتوجها علم دولة الإمارات العربية المتحدة.