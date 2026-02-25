بحارة بحرينيون تحت السلاح في المياه الإيرانية.. 3 ساعات احتجاز وسرقة

في وقت سابق من هذا العام، احتجز الحرس الثوري الإيراني 16 من أفراد الطاقم الهندي لسفينة MT Valiant Roar بعد اعتراض السفينة من قبل الحرس الثوري في 8 ديسمبر 2025، في المياه الدولية بالقرب من ميناء دبا، الإمارات العربية المتحدة. وقد اتهمت السلطات الإيرانية السفينة بتهريب 6000 طن متري من الوقود.