بحارة بحرينيون تحت السلاح في المياه الإيرانية.. 3 ساعات احتجاز وسرقة

تعرض ثلاثة بحارة بحرينيين لحادث مؤسف في الخليج العربي مؤخراً عندما تعرضت سفينتهم لعملية سطو مسلح وأُجبروا تحت تهديد السلاح على مغادرة المياه الإقليمية للدولة الخليجية ودخول المياه الإيرانية، حسبما ذكرت وزارة الداخلية البحرينية يوم الثلاثاء.
وقع الحادث، الذي شهد احتجاز البحارة في المياه الإيرانية لمدة ثلاث ساعات تقريباً، يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026. ووفقاً للبحارة، فإن من احتجزهم تحت تهديد السلاح كانوا مواطنين إيرانيين. أجبر المهاجمون البحارة على متن قاربهم وتوجهوا نحو المياه الإيرانية.
وأضافوا أن أحد محركات السفينة وممتلكات أخرى قد سُرقت. وفي النهاية، تم إطلاق سراح البحارة الثلاثة للإبحار عائدين نحو البحرين.
وفي تعليقاتها على ما حدث، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الحادث يشكل انتهاكاً للقانون البحري الدولي ويمنح المنامة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضافت أن بيانات قيادة خفر السواحل البحرينية أظهرت أن هذا النوع من العمليات قد نفذه أفراد إيرانيون بشكل متكرر في الماضي.
في وقت سابق من هذا العام، احتجز الحرس الثوري الإيراني 16 من أفراد الطاقم الهندي لسفينة MT Valiant Roar بعد اعتراض السفينة من قبل الحرس الثوري في 8 ديسمبر 2025، في المياه الدولية بالقرب من ميناء دبا، الإمارات العربية المتحدة. وقد اتهمت السلطات الإيرانية السفينة بتهريب 6000 طن متري من الوقود.