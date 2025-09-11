باكستان تعلن حالة الطوارئ المناخية وسط فيضانات مدمرة

مع استمرار الفيضانات المدمرة والأمطار الغزيرة في إحداث الفوضى في باكستان، أعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ المناخية والزراعية.
وبحسب صحيفة "دون" ، ترأس رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعا لمجلس الوزراء الفيدرالي في إسلام آباد يوم الأربعاء، وقال إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط أحسن إقبال للتعامل مع القضايا المتعلقة بالفيضانات.
وكان من المقرر أيضًا أن يجتمع رؤساء الوزراء الأربعة "لصياغة سياسة للتعامل مع الوضع الحالي".
وفقًا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون"، أُبلغ أعضاء مجلس الوزراء الفيدرالي خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بتضرر ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية والمحاصيل. كما أفادت الصحيفة بأن الحكومة الباكستانية تُركز على وضع خطط لإنقاذ الأرواح واستعادة الأراضي الزراعية.