انهيار منجم للفحم في أفغانستان يحاصر 32 عاملاً

"إلى جانب الفحم، تنتج أفغانستان مناجم الرخام والمعادن والذهب والأحجار الكريمة، لكن العمال غالباً ما يعملون في حفر بدائية دون توفر المعدات المناسبة أو وسائل الأمان."

وتوفي ما لا يقل عن 10 عمال مناجم في فبراير/شباط 2022 بعد أن حوصروا تحت الأرض عندما انهار منجم للفحم في مقاطعة بغلان الشمالية.