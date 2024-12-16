انهيار منجم للفحم في أفغانستان يحاصر 32 عاملاً
"قال مسؤول إقليمي لوكالة فرانس برس يوم الأحد إن منجماً للفحم انهار في شمال أفغانستان، مما أدى إلى محاصرة 32 عاملاً. وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت تعمل منذ ساعات للوصول إلى العمال المحاصرين."
"قال المتحدث باسم محافظ سامنجان، "عصمت مرادي"، لوكالة فرانس برس إن منجم الفحم في منطقة دارا سوف باين بمحافظة سامنجان انهار في وقت متأخر من يوم السبت."
وأضاف أن "32 شخصاً محاصرون ولم يتضح بعد عدد القتلى أو الأحياء منهم".
"ويعمل عمال الحفر والإنقاذ منذ الصباح الباكر، لكن لسوء الحظ لم يتم فتح مدخل المنجم بعد".
وتعاني صناعة التعدين في أفغانستان من ضعف الرقابة، كما أن الحوادث المميتة شائعة هناك.
"إلى جانب الفحم، تنتج أفغانستان مناجم الرخام والمعادن والذهب والأحجار الكريمة، لكن العمال غالباً ما يعملون في حفر بدائية دون توفر المعدات المناسبة أو وسائل الأمان."
وتوفي ما لا يقل عن 10 عمال مناجم في فبراير/شباط 2022 بعد أن حوصروا تحت الأرض عندما انهار منجم للفحم في مقاطعة بغلان الشمالية.
في يونيو 2020، قُتل سبعة عمال بعد أن تسبب انفجار غاز في انهيار منجم في سامانجان.
"وقبل عام من ذلك، لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم عندما انهار منجم ذهب في ولاية بدخشان. كما انهار منجم ذهب آخر في يناير من العام الماضي، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا غير معروف."