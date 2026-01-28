انهيار ثلجي يجتاح منتجعا في كشمير بدون ضحايا

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراً جوياً من نشاط عواصف رعدية معزولة مصحوبة ببرق وبرد ورياح عاصفة (40-50 كم/ساعة) فوق جامو وكشمير. وشهدت أجزاء عدة من جامو وكشمير، بما في ذلك منطقة راجوري، تساقط ثلوج كثيفة هذا الموسم، حيث استقبل حزام "كوترانكا-بودهال" في سلسلة جبال بير بانجال تساقطاً كبيراً للثلوج، مما حول المنطقة إلى نقطة جذب سياحي رئيسية. وقال سكان محليون إن مثل هذا التساقط الكثيف للثلوج لم يُشهد منذ ما يقرب من 25 عاماً.