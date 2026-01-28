انهيار ثلجي يجتاح منتجعا في كشمير بدون ضحايا

ضرب انهيار ثلجي ضخم منتجع سونامارج في جامو وكشمير ليلة الثلاثاء، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الهندية، بعد تداول لقطات لكاميرات المراقبة عبر الإنترنت تظهر المشهد المخيف أثناء وقوعه.
تُظهر اللقطات، التي تم التقاطها حوالي الساعة 10:12 مساءً، جداراً من الجليد يضرب المنتجع السياحي بقوة كاملة، بينما ينحدر من جبل خلفه ويشق طريقه عبر المباني الموجودة بالأسفل.
أكدت السلطات أنه رغم قوة الانهيار، لم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات في الحادث. وشهدت سونامارج، وهي وجهة شهيرة للسياح، تساقطاً كثيفاً للثلوج يوم الثلاثاء تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة في الوادي وسط موجة برد.
شاهد الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة التي تعرضت أيضاً للانهيار الجليدي بينما اجتاح المباني المحيطة.
تقطعت السبل بآلاف المركبات على طريق جامو-سريناغار السريع منذ يوم الاثنين بسبب تساقط الثلوج في كشمير. وفي الوقت نفسه، كانت أعمال الإزالة جارية وسط تساقط الثلوج الكثيف في أنانتناج، مما أدى إلى توقف حركة المرور على طريق جامو-سريناغار السريع في منطقة كازيغوند.
في هذه الأثناء، أصدر مطار سريناغار يوم الثلاثاء بياناً بشأن إلغاء العديد من الرحلات الجوية نظراً للظروف الجوية غير المواتية والقيود التشغيلية السائدة. ومن بينها، تم إلغاء ست رحلات لشركة "إنديغو" (Indigo)، ورحلتين لشركة "إير أكاسا" (Air Akasa)، وثلاث رحلات لشركة "إير إنديا إكسبريس" (Air India Express) حتى الساعة 9 صباحاً.
وذكر المطار في بيانه: "بسبب الظروف الجوية السيئة السائدة في مطار سريناغار، تم إلغاء رحلات إضافية لهذا اليوم. قائمة الرحلات الملغاة المحدثة مرفقة. ننصح الركاب بالبقاء على اتصال مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات والترتيبات البديلة".
وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، تشهد عدة مناطق في إقليم جامو تساقطاً للثلوج والأمطار منذ يوم الثلاثاء، مع استقبال سريناغار "ندف ثلجية خفيفة مستمرة".
أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراً جوياً من نشاط عواصف رعدية معزولة مصحوبة ببرق وبرد ورياح عاصفة (40-50 كم/ساعة) فوق جامو وكشمير. وشهدت أجزاء عدة من جامو وكشمير، بما في ذلك منطقة راجوري، تساقط ثلوج كثيفة هذا الموسم، حيث استقبل حزام "كوترانكا-بودهال" في سلسلة جبال بير بانجال تساقطاً كبيراً للثلوج، مما حول المنطقة إلى نقطة جذب سياحي رئيسية. وقال سكان محليون إن مثل هذا التساقط الكثيف للثلوج لم يُشهد منذ ما يقرب من 25 عاماً.
وقال نائب المفوض، أبهيشيك شارما، إنه بسبب الاضطرابات الغربية، حدث تساقط ثلوج كثيفة في سلسلة جبال بير بانجال، حيث سُجل أقصى معدل لتساقط الثلوج في الأقسام الفرعية لثاناماندي وكوترانكا.
وأضاف: "خلال زيارتي لثاناماندي، تمت مراجعة المرافق الأساسية والخدمات الضرورية، والتحقق من ترميمها. سيتم استكمال إعادة الكهرباء في كوترانكا بحلول الليلة. وستعود حركة المركبات في غضون ساعة إلى ساعتين. العمل المستمر على إدارة حركة المرور على الطرق جارٍ منذ الصباح الباكر"، مشيراً إلى أن الجهود تُبذل لضمان عدم انقطاع الحصص الغذائية والمياه والكهرباء والرعاية الطبية وخدمات الطوارئ.