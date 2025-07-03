انفصال إطار نافذة داخلي في طائرة هندية يثير الذعر

سادت حالة من الذعر والهلع بين الركاب بعد أن انفصل إطار نافذة على متن رحلة تابعة لشركة "سبايس جيت" يوم الثلاثاء، 1 يوليو.
وقع الحادث عندما لاحظ الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى غوا، والتي أقلعت من بوني، أن إطار إحدى النوافذ قد انفصل أثناء الرحلة.
ووفقاً لوسائل إعلام هندية، أصدرت شركة الطيران بياناً تناولت فيه مخاوف المسافرين، وأوضحت أن الركاب لم يكونوا عرضة لأي نوع من الخطر خلال الرحلة، وأن الإطار أعيد تثبيته عند هبوط الطائرة.
وعلى عكس مخاوف الركاب، لم يكن الجزء المنفصل هو النافذة بالكامل، بل الإطار الداخلي فقط. وأكدت شركة الطيران أن ضغط المقصورة ظل طبيعياً طوال الرحلة.
وجاء في بيان الشركة أن الجسم المنفصل كان "إطار نافذة داخلي تجميلي" على إحدى طائراتها من طراز Q400، وأنه يُستخدم فقط للظل.
وأضاف البيان: "لم يؤثر ذلك على سلامة أو هيكل الطائرة بأي شكل من الأشكال".
وأوضحت الشركة أيضاً أنه في الحالات التي يتأثر فيها الجزء الداخلي من النافذة، هناك لوح خارجي يتحمل الضغط ويضمن السلامة الهيكلية للطائرة.