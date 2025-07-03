انفصال إطار نافذة داخلي في طائرة هندية يثير الذعر

سادت حالة من الذعر والهلع بين الركاب بعد أن انفصل إطار نافذة على متن رحلة تابعة لشركة "سبايس جيت" يوم الثلاثاء، 1 يوليو.

وقع الحادث عندما لاحظ الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى غوا، والتي أقلعت من بوني، أن إطار إحدى النوافذ قد انفصل أثناء الرحلة.

ووفقاً لوسائل إعلام هندية، أصدرت شركة الطيران بياناً تناولت فيه مخاوف المسافرين، وأوضحت أن الركاب لم يكونوا عرضة لأي نوع من الخطر خلال الرحلة، وأن الإطار أعيد تثبيته عند هبوط الطائرة.