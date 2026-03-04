انطلاق الاجتماع الخليجي الأول لتعزيز التنسيق في إدارة الأزمات والكوارث

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الطارئ المشترك الأول للمسؤولين عن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومسؤولي غرف العمليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وزارة الداخلية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع مستويات الجاهزية في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتحديات الطوارئ المختلفة.
ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، جرى مناقشة عدة موضوعات حيوية، أبرزها الوضع الأمني الإقليمي الراهن وسبل تعزيز التنسيق الأمني القائم بين الدول الأعضاء. كما تناول المشاركون آليات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك للتصدي للتطورات المتسارعة وتحديات الطوارئ، بهدف تعزيز جاهزية نظم الاستجابة للأزمات والطوارئ في جميع أنحاء دول الخليج.
كما سلط البيان الضوء على أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشرة وتفعيل دور ضباط الارتباط بين الجهات المعنية، وذلك لتسريع تبادل المعلومات والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق المشترك في ظل الظروف الحالية.
وقد مثل وزارة الداخلية في الاجتماع العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية، الذي شدد على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكثيف التنسيق بين غرف العمليات والجهات ذات العلاقة، لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ والأزمات.