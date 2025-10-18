اندلاع حريق في قطار بالهند دون إصابات

ذكرت تقارير إعلامية أن حريقاً اندلع صباح السبت في إحدى عربات قطار “أمريتسار–سهرسـا” أثناء توقفه في محطة سيرهند بولاية البنجاب الهندية. وسرعان ما هرع طاقم السكك الحديدية، وشرطة السكك الحديدية الحكومية، وقوة حماية السكك الحديدية، إلى جانب فرق من الشرطة المحلية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.