اندلاع حريق في قطار بالهند دون إصابات

ذكرت تقارير إعلامية أن حريقاً اندلع صباح السبت في إحدى عربات قطار “أمريتسار–سهرسـا” أثناء توقفه في محطة سيرهند بولاية البنجاب الهندية. وسرعان ما هرع طاقم السكك الحديدية، وشرطة السكك الحديدية الحكومية، وقوة حماية السكك الحديدية، إلى جانب فرق من الشرطة المحلية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.
وأوضحت وزارة السكك الحديدية الهندية أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل، ولم تُسجل أي وفيات جراء الحادث.
وأُصيب أحد الركاب بإصابة طفيفة ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى. وتواجد المسؤولون في موقع الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. وغادر القطار بعد ذلك بأمان متجهاً إلى وجهته النهائية.