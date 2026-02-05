انتحار الشباب.. الجائحة الصامتة في الهند

أعاد الانتحار المشتبه به لطالبة تبلغ من العمر 20 عامًا في حرم BITS Pilani في غوا قبل أيام قليلة التركيز على العدد المتزايد من هذه الحالات في جميع أنحاء الهند.
عُثر على جثة الطالبة، في. جيتيش، في غرفتها بالسكن الجامعي في الحرم الجامعي بجنوب غوا. ووفقًا للشرطة، عُثر عليها معلقة بمروحة سقف بلفافة حول عنقها ليلة الأحد. ويُقال إنها الوفاة السادسة في حرم المعهد خلال الـ 15 شهرًا الماضية.
صرح متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام الهندية أن غرفة التحكم تلقت مكالمة حول طالبة شنقت نفسها في الغرفة. كانت طالبة في السنة الثالثة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهي في الأصل من بنغالورو.
“إن الاكتشاف المأساوي لطالب آخر عُثر عليه ميتًا هو إدانة قاطعة للانهيار التام لسلامة الطلاب، وحوكمة الصحة العقلية، والمسؤولية الإدارية في ولاية غوا،” صرح أميت باتكار، رئيس لجنة مؤتمر غوا براديش، للصحفيين، بينما كان يسعى لإجراء تحقيق قضائي في وفيات الطلاب في الحرم الجامعي.
كان رئيس وزراء غوا برامود ساوانت قد أنشأ لجنة مراقبة على مستوى المنطقة للتحقيق في العدد المتزايد من حالات انتحار الطلاب في الولاية. وتشير النتائج الأولية إلى أن ‘عدوى الانتحار’ قد تكون وراء تزايد حالات كهذه في الجامعات.
صرح مسؤول كبير لصحيفة إنديان إكسبريس أن اللجنة، التي فحصت خمس حالات، لاحظت تزايد حالات “الانتحار بالتقليد، حيث يؤدي فعل انتحاري إلى سلوك مماثل لدى الآخرين ويؤدي إلى التقليد.” وقد يكون هذا أحد أسباب تزايد عدد حالات الانتحار.
أبلغت حكومة غوا الجمعية التشريعية للولاية مؤخرًا أن خمسة طلاب في حرم BITS Pilani غوا قد انتحروا في عامي 2024 و 2025. وكان الإجهاد الأكاديمي خلال الامتحانات هو السبب الرئيسي لمعظم الوفيات.
قال حرم المعهد في غوا، في بيان لـ "إنديا توداي"، إنه يعرب عن أسفه وحزنه العميقين لـ “الوفاة المؤسفة لطالبة كانت تتعامل مع تحدٍ صحي شخصي وتخضع للعلاج."
"نقدم خالص تعازينا للعائلة المفجوعة والأصدقاء وجميع من عرفوها وأحبوها ومجتمع الحرم الجامعي بأكمله خلال هذا الوقت العصيب للغاية،" أضافت الكلية، مشيرة إلى أن لديها آليات دعم وإرشاد طلابي نشطة، بالإضافة إلى متخصصين مدربين في الصحة النفسية داخل الحرم الجامعي لدعم الطلاب والموظفين.
“يتم تشجيع الطلاب على طلب المساعدة والتحدث إلى شخص موثوق به إذا كانوا يعانون من ضائقة عاطفية.”
في غضون ذلك، سلمت الشرطة في غوا جثة الطالبة لوالديها يوم الاثنين.
أشار تقرير في مرصد المحكمة العليا إلى أن المكتب الوطني لسجلات الجرائم (NCRB) أبلغ عن قفزة بنسبة 65 بالمائة في حالات انتحار الطلاب في الهند من عام 2013 إلى عام 2023. كما استشهد بتقرير آخر، ذكر أن عدد حالات انتحار الطلاب يفوق الآن عدد حالات انتحار المزارعين.
أصدر معهد IC3، وهو منظمة يديرها متطوعون، تقريره مؤخرًا، "انتحار الطلاب: وباء يجتاح الهند.” وذكر أن أكثر من 13,000 طالب في الهند ينتحرون كل عام. “على مدى السنوات العشر والعشرين الماضية، زادت حالات الانتحار الإجمالية بنسبة 2 بالمائة سنويًا في المتوسط بينما زادت حالات انتحار الطلاب بنسبة 4 بالمائة،” أشار التقرير.
تضمن تقريرها أيضًا تحذيرًا من تقرير اليونيسف، ‘حالة أطفال العالم’، مشيرًا إلى أن “واحدًا من كل سبعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في الهند يعاني من سوء الصحة العقلية، بما في ذلك أعراض الاكتئاب وعدم الاهتمام.
المثير للصدمة أن 41 بالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع شعروا بالحاجة إلى طلب الدعم عند التعامل مع تحديات الصحة العقلية.”