انتحار الشباب.. الجائحة الصامتة في الهند

تضمن تقريرها أيضًا تحذيرًا من تقرير اليونيسف، ‘حالة أطفال العالم’، مشيرًا إلى أن “واحدًا من كل سبعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في الهند يعاني من سوء الصحة العقلية، بما في ذلك أعراض الاكتئاب وعدم الاهتمام.