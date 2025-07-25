امرأة تضع مولودها على متن طائرة هندية قادمة من مسقط

وضعت امرأة مولودها أثناء رحلة تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس المتجهة من مسقط إلى مومباي يوم الأربعاء. دخلت المرأة التايلاندية في المخاض أثناء الرحلة، وساعدها طاقم الضيافة المدرب التابع للشركة وممرضة كانت من بين الركاب.
تصرف طاقم الطائرة بسرعة، مستفيدين من تدريبهم لتهيئة بيئة آمنة وهادئة لدعم الراكبة خلال عملية التسليم. أبلغ الطيارون على الفور مركز المراقبة الجوية وطلبوا أولوية الهبوط في مومباي، حيث كانت فرق الطوارئ الطبية وسيارة الإسعاف على أهبة الاستعداد.
وبعد هبوط الطائرة، تم نقل الأم وطفلها حديث الولادة على وجه السرعة إلى مستشفى قريب، برفقة إحدى موظفات الخطوط الجوية لضمان استمرار الدعم والرعاية.
أشادت شركة طيران الهند إكسبريس بالتنسيق السلس بين طاقم قمرة القيادة، وطاقم الضيافة، وموظفي الخدمات الأرضية، والمسعفين، ومسؤولي المطار. وقالت الشركة في بيان: "هذه اللحظة الاستثنائية لا تُبرز فقط جاهزية فريقنا، بل تُبرز أيضًا روح التعاطف والعمل الجماعي التي تُميز طيران الهند إكسبريس".
كما تتواصل شركة الطيران مع القنصلية العامة لتايلاند في مومباي لمساعدة المسافرة في رحلتها التالية.
وشمل أفراد الطاقم المشاركون في التسليم: الكابتن آشيش فاجاني والكابتن فراز أحمد، وكبيرة طاقم الطائرة سنيهة ناغا، وطاقم الطائرة أيشواريا شيركي، وآسيا خالد، وموسكان تشوهان.
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