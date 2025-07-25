امرأة تضع مولودها على متن طائرة هندية قادمة من مسقط

في حادثة نادرة ومؤثرة، وُلد طفل سليم على متن رحلة تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس المتجهة من مسقط إلى مومباي. وقد أُجريت عملية الولادة بنجاح بفضل طاقم الضيافة المُدرّب من الشركة، وبدعم فوري من ممرضة كانت من بين الركاب على متن الطائرة.