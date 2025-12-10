اليونسكو تُدرج البشت والزفّة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي

ويُحتفل به وفق التقويم القمري، حيث يقع في ليلة القمر الجديد في أكتوبر أو نوفمبر ويستمر عدة أيام. وهو مناسبة بهيجة ترمز إلى انتصار النور على الظلام والخير على الشر. وخلال هذا الوقت، يقوم الناس بتنظيف منازلهم وتزيينها، وإضاءة المصابيح والشموع، وإطلاق الألعاب النارية، وتقديم الصلوات من أجل الازدهار والبدايات الجديدة.