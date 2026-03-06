الولايات المتحدة تعلق عملياتها في سفارتها بالكويت

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خـلـيـج تـايـمـز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس أن الولايات المتحدة علقت عملياتها في سفارتها بمدينة الكويت، وسط الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "بينما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الموظفين الأمريكيين، فإن سلامة الأمريكيين في الخارج تظل الأولوية القصوى لوزارة الخارجية الأمريكية.
"لا تزال نصيحة السفر للكويت عند المستوى 3: أعد النظر في السفر. يجب على المواطنين الأمريكيين الرجوع إلى أحدث نصيحة سفر ومعلومات البلد على travel.state.gov."
حث البيان المواطنين الأمريكيين في الكويت على مغادرة البلاد، إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان، باستخدام خيارات النقل التجاري أو غيرها من الخيارات المتاحة. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة الاحتماء في أماكنهم.
قالت السلطة إن المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة، بما في ذلك الخدمات القنصلية ومعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة، يمكنهم الاتصال بمكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم +1-202-501-4444 (من الخارج) و +1-888-407-4747 (من الولايات المتحدة وكندا).
شددت الوزارة على أنه يُشجع المواطنون الأمريكيون بشدة على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) على step.state.gov لتلقي تحديثات أمنية من أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.
كما أعلنت السفارة الأمريكية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي إغلاقهما في 4 مارس وسط تصاعد الصراع الإقليمي.
لن يتم تقديم الخدمات في المنشأتين حتى إشعار آخر، بعد أن أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ بمغادرة الإمارات بسبب تهديد الصراع المسلح في 3 مارس.
في غضون ذلك، بالنسبة للأمريكيين الذين لا يحملون جواز سفر أمريكيًا ساريًا، أوضحت البعثة أنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم خدمات جوازات السفر بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.