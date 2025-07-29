الولايات المتحدة تشدد قواعد الإعفاء من مقابلة التأشيرة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثا جديدا في 25 يوليو/تموز، يقضي بتشديد قواعد الإعفاء من مقابلة التأشيرة.

يتيح برنامج الإعفاء من مقابلة التأشيرة لبعض المتقدمين تقديم طلب التأشيرة عبر البريد بدلاً من إجراء المقابلة في السفارة. يمكن تحديد ذلك بسهولة أثناء التسجيل لتقديم طلب التأشيرة عبر الإنترنت - سيطرح الموقع الإلكتروني على المتقدم بعض الأسئلة، ثم قد يوجهه إلى صفحة موعد التأشيرة، أو قد لا يوجهه، وذلك حسب أهليته.

وسوف يلغي التحديث الجديد للبرنامج التحديث الذي صدر في فبراير/شباط، مما يعني أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة غير هجرة إلى الولايات المتحدة سوف يتعين عليهم وضع هذه اللوائح الجديدة في الاعتبار.

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ما الجديد؟

وقالت الهيئة إنه اعتبارًا من الثاني من سبتمبر، سيُطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين، بما في ذلك المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا وتزيد أعمارهم عن 79 عامًا، إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي.

وفي وقت سابق، كان المتقدمون من فئات أوسع مؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة.

الإعفاءات، من لا يزال مؤهلاً؟

هناك بعض الاستثناءات لهذا التحديث، مما يعني أن المتقدمين للحصول على تأشيرات من الفئات المذكورة أدناه قد يكونون مؤهلين لبرنامج الإعفاء من مقابلة التأشيرة. وهم:

1. الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب

المتقدمون الذين يمكن تصنيفهم تحت رموز التأشيرة A-1، A-2، C-3 (باستثناء المرافقين أو الخدم أو الموظفين الشخصيين للمسؤولين المعتمدين)، G-1، G-2، G-3، G-4، NATO-1 إلى NATO-6، أو TECRO E-1، المتقدمون للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو رسمية؛ و

2. تجديد تأشيرة B-1 أو B-2 أو بطاقة عبور الحدود

المتقدمون الذين يجددون تأشيرة B-1 أو B-2 أو B1/B2 كاملة الصلاحية أو بطاقة عبور الحدود/الرقاقة المعدنية (للمواطنين المكسيكيين) في غضون 12 شهرًا من انتهاء صلاحية التأشيرة السابقة، والذين كانوا يبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل في وقت إصدار التأشيرة السابقة.

لكي يكون المتقدمون مؤهلين للحصول على إعفاء بناءً على هذا، يجب عليهم التقديم في بلد جنسيتهم أو بلد إقامتهم؛ ويجب ألا يكونوا قد رُفض طلبهم للحصول على تأشيرة (ما لم يتم التغلب على هذا الرفض أو التنازل عنه)؛ ويجب ألا يكون لديهم عدم أهلية واضح أو محتمل.

يمكن للموظفين القنصليين أيضًا طلب إجراء مقابلة على أساس كل حالة على حدة لأي سبب.