الولايات المتحدة: اعتراف فرنسا بفلسطين «قرار طائش».. والسعودية تشيد وتدعو الدول لتبني الخطوة

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر، واصفًا القرار بأنه "قرار طائش".

وقال روبيو عبر منصة X:

«هذا القرار الطائش يخدم فقط دعاية حركة حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة في وجه ضحايا هجوم 7 أكتوبر»، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في 2023 وأدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن بلاده ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية، لتكون أقوى دولة أوروبية تعلن عن هذه الخطوة.

ووفقًا لإحصائية وكالة فرانس برس، فإن ما لا يقل عن 142 دولة تعترف أو تخطط للاعتراف بدولة فلسطين، بينما تعارض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة هذه الخطوة.

وقد أعلنت عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين منذ بدء إسرائيل في قصف قطاع غزة ردًا على هجوم حماس في أكتوبر 2023.

في المقابل، أعربت إسرائيل عن غضبها الشديد من إعلان ماكرون، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يُكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان:

«هذا القرار قد يؤدي إلى خلق ذراع إيرانية جديدة، كما حدث في غزة، وسيكون منصة لانقلاب إسرائيل إلى لا شيء — لا للسلام معها».

ورحب حسين الشيخ، المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها «تعكس التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأسيس دولتنا المستقلة».

كما أشادت حركة حماس بوعد ماكرون، معتبرةً إياه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني المضطهد ودعم حقه المشروع في تقرير المصير».

وطالبت حماس جميع دول العالم، وخصوصًا الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تحذو حذو فرنسا.

وأشار ماكرون إلى أن "الأولوية العاجلة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين".

وأضاف ماكرون:

«يجب أن نبني دولة فلسطين لضمان استمراريتها وتمكينها من خلال قبول نزع السلاح والاعتراف الكامل بإسرائيل، لتساهم في أمن المنطقة بأكملها».

على أرض الواقع في الضفة الغربية المحتلة، تحدث فلسطينيون لوكالة فرانس برس معبرين عن أملهم في أن تلحق دول أخرى بفرنسا وتعلن دعمها للفلسطينيين.

قال محمود الإفرنجي إنّ وعد فرنسا "التزام أخلاقي" و«انتصار سياسي للشعب الفلسطيني».

وأعرب ناهد أبو طعيم عن أمله في أن يسهّل قرار فرنسا الوصول إلى السلام.

وأضاف:

«هذا الاعتراف سيفتح الباب أمام عدد من الدول الأوروبية والدولية للاعتراف بفلسطين».

وأعلن ماكرون أنه ينوي الإعلان رسميًا عن هذا القرار في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

في حين ستكون فرنسا أقوى دولة أوروبية تعترف بفلسطين، فإن دولًا أخرى ألمحت إلى إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة.

نداء بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيعقد اتصالًا يوم الجمعة مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا حول جهود وقف القتال، مضيفًا بأن وقف إطلاق النار « سيمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطين».

وقد أعلنت دول عدة مثل النرويج، إسبانيا، أيرلندا وسلوفينيا اعترافها بدولة فلسطين بعد اندلاع القتال في غزة، إلى جانب عدة دول خارج أوروبا.

ورحب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي تعترف بلاده سابقًا بدولة فلسطين، بقرار ماكرون، وقال:

«معًا يجب أن نحمي ما يحاول نتنياهو تدميره. حل الدولتين هو الحل الوحيد».

السعودية تدعو أن تحذو دول أخرى حذو فرنسا

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان ماكرون بوصفها البيان بأنه «تاريخي»، ودعت الدول الأخرى إلى السير على خطى فرنسا.

وفي تغريدة رسمية، قالت الوزارة:

«تُهنئ المملكة العربية السعودية إعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين».

كما وصف وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس خطوة فرنسا بأنها «الأساس الوحيد الدائم للسلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

الأوضاع الإنسانية والقتال المستمر

تشير تقارير وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديره حركة حماس، إلى مقتل 59,587 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي المقابل، أودى هجوم حماس في أكتوبر 2023 بحياة 1,219 شخصًا في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصائيات وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية.