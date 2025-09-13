الهيئة التنفيذية الهندية تطالب باعتقال مؤسسة مجموعة هيرا وسط ترقب المستثمرين في الإمارات

قدمت مديرية إنفاذ القانون في الهند طلبا إلى المحكمة العليا في البلاد للحصول على إذن باعتقال نوهيرا شايك، مؤسسة مجموعة هيرا، في خطوة قد تكون لها آثار كبيرة على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وُلدت نوهيرا عام ١٩٧٣، وتصدرت عناوين الصحف كوجهٍ لما سمته حركة تمكين المرأة، ثم كزعيمة لحزب تمكين "آل إنديا ماهيلا". لكن شهرتها العامة انهارت عام ٢٠١٨ عندما أُلقي القبض عليها لأول مرة على خلفية مخطط استثمار "هيرا جولد"، بتهمة خداع المستثمرين بوعود بأرباح "حلال". أُلقي القبض عليها مجددًا في مايو ٢٠٢٥ بموجب مذكرات توقيف جديدة مرتبطة بقضايا احتيال مستمرة.
في أحدث التماساتها، اتهمتها إدارة مكافحة المخدرات بعرقلة جهود استرداد ما يقرب من 2.3 مليار درهم إماراتي مما وصفه المحققون بإحدى أكبر عمليات الاحتيال على غرار مخطط بونزي في الهند. وتزعم الإفادة أنها تحدت أوامر المحكمة، وهددت المزايدين في المزادات، وباعت عقارات ملحقة سرًا، ونشرت معلومات مضللة على الإنترنت لتقويض العملية القانونية.
على الرغم من أن نوهيرا موجودة بالفعل في سجن وارنجال، بولاية تيلانجانا، بموجب أوامر غير قابلة للإفراج بكفالة في قضايا ذات صلة، فإن إدارة مكافحة المخدرات تسعى للحصول على الاحتجاز بموجب قوانين غسل الأموال للمضي قدمًا في عملية التعويض.
تحت قيادة نوهيرا، روّجت مجموعة هيرا لشبكة من الشركات، بما في ذلك هيرا جولد، وهيرا تيكستايلز، وهيرا فودكس، والتي وعدت المستثمرين بعوائد شهرية تصل إلى 36% ودفعات سنوية تصل إلى 80%. وقد استقطب هذا البرنامج، الذي سُوّق على أنه "حلال" وخالٍ من الفوائد، آلاف المستثمرين من جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط، وكثير منهم مغتربون في الإمارات العربية المتحدة.
عندما توقفت عمليات صرف المعاشات فجأةً عام ٢٠١٨، انتشر الذعر. خسر العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة مدخراتهم، بينما لا يزال آخرون يسددون قروضهم التي حصلوا عليها لاستثمارها في برامج هيرا.
تم منح شيك الكفالة في 2021 بشرط أن تبدأ في سداد المستثمرين. لكن المحكمة العليا وجدت مراراً أنها تخالف هذا الشرط. في مارس 2025، أمرتها المحكمة بإيداع 104 ملايين درهم خلال 90 يوماً، محذرة من أن الفشل سيؤدي إلى اعتقالها فوراً وإلغاء الكفالة.
يقول المحققون إنها تجاهلت هذا الأمر وزادت الأمر تعقيداً من خلال وصف توجيهات المحكمة بـ "غير القانونية" في مؤتمر صحفي. كما توقفت مزادات الأصول المحجوزة التي تزيد قيمتها عن 208 ملايين درهم بسبب تدخلها المزعوم.
جاء في الإفادة أن نوهيرا باعت ثلاث شقق متصلة في نافي مومباي بشكل غير قانوني مقابل ما يقارب ثمانية ملايين درهم، مخفيةً العائدات عن كلٍّ من إدارة التنفيذ والمحكمة. ويتنازع المشترون الذين تقدموا بشكاوى على ملكيتهم، مما يُعقّد عملية المزاد.
كما اتهمتها الوكالة بنشر "محتوى خبيث" على الإنترنت ضد المحققين والقضاء. وحثت المحكمة على إصدار أمر بحذف هذه المنشورات خلال 24 ساعة.
ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة للمحاكمة في 16 سبتمبر/أيلول.
صرح شهباز أحمد خان، رئيس جمعية ضحايا مجموعة هيرا، لصحيفة خليج تايمز: "نحن نراقب التطورات عن كثب. المستثمرون يائسون من إغلاق القضية وسداد الديون".