الهيئة التنفيذية الهندية تطالب باعتقال مؤسسة مجموعة هيرا وسط ترقب المستثمرين في الإمارات

تحت قيادة نوهيرا، روّجت مجموعة هيرا لشبكة من الشركات، بما في ذلك هيرا جولد، وهيرا تيكستايلز، وهيرا فودكس، والتي وعدت المستثمرين بعوائد شهرية تصل إلى 36% ودفعات سنوية تصل إلى 80%. وقد استقطب هذا البرنامج، الذي سُوّق على أنه "حلال" وخالٍ من الفوائد، آلاف المستثمرين من جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط، وكثير منهم مغتربون في الإمارات العربية المتحدة.