الهند: ضبط مهندس أكبر احتيال استثماري في الإمارات

أُلقي القبض في الهند على رافيندرا ناث سوني، الهارب الهندي الأصل ومالك مجموعة "بلوشيب" (BlueChip Group) ومقرها دبي والمتهم الرئيسي في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في الإمارات، مما ينهي مطاردة دولية استمرت 18 شهراً.

أكدت شرطة كانبور يوم الاثنين أن سوني، البالغ من العمر 44 عاماً، وُضع قيد الاحتجاز في 30 نوفمبر 2025، من دهرادون في أوتارانتشال، حيث كان يختبئ. وبحسب وسائل الإعلام الهندية، كان قد أُعلن عن مكافأة قدرها 10,000 روبية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

في مؤتمر صحفي، وصفت أنجالي فيشواكارما (IPS)، مساعد نائب مفوض الشرطة (ADCP) للأمن والنظام في كانبور ناجار، الاعتقال بأنه "إنجاز كبير". وقالت إن فريقاً خاصاً تتبع سوني من خلال المراقبة التقنية والبشرية قبل مداهمة مخبئه في دهرادون وإحضاره إلى كانبور.

وقالت فيشواكارما للصحفيين: "قام سوني بالاحتيال على العديد من الضحايا من خلال الوعد بعوائد شهرية عالية عبر شركته "بلوشيب" ومقرها دبي. لديه سجل إجرامي طويل مع ثلاث قضايا احتيال سابقة مسجلة ضده. نحن الآن نتبع مسار الأموال وسنقوم بمصادرة جميع الحسابات والأصول المصرفية المرتبطة به".

أظهرت لقطات تلفزيونية محلية سوني محاطاً بضابطي شرطة أثناء تقديمه أمام وسائل الإعلام.

يأتي هذا الاعتقال بعد أكثر من عام من كشف صحيفة "الخليج تايمز" لأول مرة عن انهيار "بلوشيب" في سلسلة من التقارير الاستقصائية التي بدأت في يونيو 2024، عندما صدر أمر اعتقال ضد سوني من محكمة دبي الابتدائية لعدم سداده مبلغ 10.05 مليون درهم لحامل شيك.

وكانت "بلوشيب"، التي عملت من مبنى الجوهرة في بر دبي، قد وعدت المستثمرين بضمان عوائد شهرية بنسبة 3% (36% سنوياً) على حد أدنى للاستثمار قدره 10,000 دولار يتم تجميده لمدة 18 شهراً. انهار المخطط في مارس 2024 عندما توقفت المدفوعات فجأة، مما ترك مئات المقيمين في الإمارات، والكثير منهم من الوافدين الهنود، يواجهون خسائر تقدر بأكثر من 100 مليون دولار (367 مليون درهم).

ومن بين المشتكين الهنود عبد الكريم، الذي يعمل ابنه في دبي. في عام 2021، قيل إن مسؤول مبيعات من "بلوشيب" اتصل بهم ووعد بمضاعفة استثماراتهم في غضون 36 إلى 46 شهراً. وقالت الشرطة إن سوني أقنع العائلة بوضع أموال في مخططات في الهند. استثمروا في النهاية 185,000 درهم. وبعد فترة وجيزة، أُغلق هاتف سوني واختفى موقع الشركة على الإنترنت، مما دفع العائلة إلى رفع قضية احتيال.

تلقى المستثمرون شيكات مرتجعة، وتم التخلي عن المكتب بين عشية وضحاها، واختفى سوني مع كبار الموظفين.

كشفت تحقيقات "الخليج تايمز" أن "بلوشيب" كانت الأحدث في سلسلة من المشاريع الاحتيالية التي أدارها سوني من نفس المبنى في بر دبي. وبين عامي 2018 و 2020، أدار شركتي "أكمي للاستشارات الإدارية" (Acme Management Consultancy) و"أكمي جلوبال للتجارة العامة" (Acme Global General Trading)، اللتين اختفتا أيضاً بعد الاستيلاء المزعوم على ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.

تظهر سجلات المحكمة التي اطلعت عليها "الخليج تايمز" أن محكمة دبي أمرت سوني في عام 2023 بسداد 2.05 مليون درهم لضحية أخرى. وفي الهند، قُبض عليه في عام 2022 في عليجاره لإدارته مخطط "مضاعفة أموالك" ويواجه تهماً منفصلة في بانيبيت، هاريانا، بالاحتيال والترهيب الجنائي.

في مايو 2024، ذكرت "الخليج تايمز" أن "بلوشيب" حولت 41.35 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة مجهولة قبل أيام فقط من إغلاق الشركة. وبشكل منفصل، أنهت شركة "ميتاكوتس" (MetaQuotes) لتوفير منصات التداول ومقرها قبرص، اتفاقها مع "بلوشيب" في عام 2023، مشيرة إلى "ممارسات احتيالية".

وقال أحد المستثمرين المقيمين في دبي الذي خسر 1.2 مليون درهم: "هذا مصدر ارتياح كبير، لكن المعركة لم تنته بعد حتى نسترد أموالنا".