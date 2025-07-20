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الهند: ضبط كوكايين بـ17 مليون درهم مخفًى في كتب مصورة

اعترضت السلطات مسافرًا هنديًا في الساعات الأولى من الصباح في مطار كيمبيجودا الدولي (KIA) وصادرت أكثر من 4 كيلوغرامات من المواد المهربة
الصورة: وزارة المالية الهندية

الصورة: وزارة المالية الهندية

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في عملية ضخمة لضبط المخدرات، ضبطت السلطات في بنغالورو، عاصمة التكنولوجيا في الهند، أكثر من 4 كيلوغرامات من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 400 مليون روبية (17.05 مليون درهم) مخبأة داخل مجلات وقصص مصورة لأبطال خارقين يحملها راكب هندي مسافر من الدوحة إلى بنغالورو.

وقعت عملية الضبط بعد أن اعترضت وحدة منطقة بنغالورو التابعة لمديرية استخبارات الإيرادات (DRI) راكبًا هنديًا وصل من الدوحة في الساعات الأولى من الصباح إلى مطار كيمبيجودا الدولي (KIA).

راود الضباط الشك عندما لاحظوا ثقلًا غير عادي في وزن مجلّتين من القصص المصورة في أمتعة الراكب. وكشف فحص دقيق عن مسحوق أبيض مخبأ داخل غلافي المجلتين. وأكدت التحاليل أن المادة هي الكوكايين.

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وتم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بموجب أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب وزارة المالية الهندية.

تم القبض على الراكب الذكر بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الكوكايين في بسكويت أوريو

في 15 يوليو/تموز، أُلقي القبض على مواطن هندي كان مسافرًا من الدوحة إلى مومباي بتهمة تهريب مخدرات مخبأة في صناديق بسكويت أوريو. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن مديرية استخبارات الإيرادات في مومباي ضبطت كوكايين بقيمة 26.7 مليون درهم إماراتي بحوزة امرأة في مطار مومباي الدولي.

وفي 11 يوليو/تموز فقط، ذكرت صحيفة خليج تايمز أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية مخدرات هندية كبرى تم تسليمه من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند، حسبما أكدت السلطات الهندية.

تم تسليم كوباوالا مصطفى، المطلوب من قبل شرطة مومباي بتهمة تورطه في إدارة منشأة لتصنيع المخدرات الاصطناعية، إلى الهند من خلال جهود منسقة بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)، والإنتربول، ومكتب مكافحة المخدرات (NCB) في أبو ظبي.

امرأة تهرب الكوكايين في أوريو بقيمة 26.7 مليون درهم من الدوحة تُعتقل في مومباي الإمارات تُسلم هنديًا مطلوبًا لإدارة مختبر للمخدرات الصناعية 15 شخصًا أُلقي القبض عليهم في دبي بتهمة تهريب 50 كيلوجرامًا من المخدرات مخبأة في الحلويات
India

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