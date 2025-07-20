الهند: ضبط كوكايين بـ17 مليون درهم مخفًى في كتب مصورة

في عملية ضخمة لضبط المخدرات، ضبطت السلطات في بنغالورو، عاصمة التكنولوجيا في الهند، أكثر من 4 كيلوغرامات من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 400 مليون روبية (17.05 مليون درهم) مخبأة داخل مجلات وقصص مصورة لأبطال خارقين يحملها راكب هندي مسافر من الدوحة إلى بنغالورو.