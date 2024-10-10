الهند تودع "راتان تاتا" وإشادة بإرثه التجاري والخيري
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، عن تعازيه في وفاة الرئيس الفخري لشركة "تاتا سونز" راتان تاتا، ووصفه بأنه رجل أعمال صاحب رؤية وروح عطوفة.
"كان السيد راتان تاتا جي قائدًا تجارياً صاحب رؤية وروحاً عطوفة وإنساناً غير عادي. لقد قدم قيادة مستقرة لأحد أقدم وأعرق بيوت الأعمال في الهند".
وفي الوقت نفسه، تجاوزت مساهمته نطاق قاعة مجلس الإدارة. فقد اكتسب شهرة كبيرة بين العديد من الأشخاص بفضل تواضعه ولطفه والتزامه الثابت بجعل مجتمعنا أفضل". وقال رئيس الوزراء مودي في منشور على موقع X.
وأشار مودي قائلاً: "من أبرز الجوانب الفريدة التي تميز بها السيد راتان تاتا جي هو شغفه بالأحلام الكبيرة والعطاء. وكان من أوائل المدافعين عن قضايا مثل التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي ورفاهية الحيوان على سبيل المثال لا الحصر".
توفي راتان تاتا، الرئيس الفخري لشركة تاتا سونز، إحدى أكبر شركات التكتلات في الهند، في مستشفى بريتش كاندي بمومباي بعد دخوله وحدة العناية المركزة. وكان عمره 86 عاماً.
وتدفقت التعازي من القادة السياسيين ورجال الصناعة بعد وفاته.
وعبر رئيس حزب المؤتمر راؤول غاندي عن تعازيه. وكتب على تويتر: 'كان راتان تاتا رجلًا ذا رؤية. لقد أثر بشكل دائم في مجالي الأعمال والخدمات الخيرية. تعازيّ لعائلته ومجتمع تاتا'.
في رسالة تعزية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني، غوتام أداني، "لقد فقدت الهند عملاقًا ورجل رؤية أعاد تعريف مسار الهند الحديثة". راتان تاتا لم يكن مجرد قائد أعمال، بل كان يجسد روح الهند بالنزاهة والرحمة والالتزام الثابت بالصالح العام. أساطير مثله لا تتلاشى أبدًا. أوم شانتي،' غردت أداني.
وقال أناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا: "بعد رحيله، كل ما يمكننا فعله هو الالتزام بتقليد مثاله. لأنه كان رجل أعمال كان الثراء المالي والنجاح أكثر فائدة بالنسبة له عندما وضعهما في خدمة المجتمع العالمي".
وقال وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ" في منشور على موقع X: "أشعر بالحزن لرحيل السيد راتان تاتا. لقد كان عملاقًا في الصناعة الهندية معروفًا بمساهماته الضخمة في اقتصادنا وتجارتنا وصناعتنا'. وأضاف 'خالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومعجبيه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته'. في هذه الأثناء، استذكر الرئيس التنفيذي لشركتي جوجل وألفابت، سوندار بيتشاي، اجتماعه الأخير مع راتان تاتا."في اجتماعي الأخير مع راتان تاتا في جوجل، ناقشنا التقدم الذي حققته شركة Waymo، وكانت رؤيته مصدر إلهام كبير. لقد ترك إرثًا تجاريًا وخيريًا رائعًا، وكان له تأثير كبير في توجيه وتطوير القيادة التجارية الحديثة في الهند.
كان لديه اهتمام كبير بتحسين الهند. نقدم تعازينا الحارة لأحبائه ونسأل الله أن يرحمه، السيد راتان تاتا جي، كتب بيتشاي على X.