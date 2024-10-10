الهند تودع "راتان تاتا" وإشادة بإرثه التجاري والخيري

في رسالة تعزية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني، غوتام أداني، "لقد فقدت الهند عملاقًا ورجل رؤية أعاد تعريف مسار الهند الحديثة". راتان تاتا لم يكن مجرد قائد أعمال، بل كان يجسد روح الهند بالنزاهة والرحمة والالتزام الثابت بالصالح العام. أساطير مثله لا تتلاشى أبدًا. أوم شانتي،' غردت أداني.

وقال أناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا: "بعد رحيله، كل ما يمكننا فعله هو الالتزام بتقليد مثاله. لأنه كان رجل أعمال كان الثراء المالي والنجاح أكثر فائدة بالنسبة له عندما وضعهما في خدمة المجتمع العالمي".

وقال وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ" في منشور على موقع X: "أشعر بالحزن لرحيل السيد راتان تاتا. لقد كان عملاقًا في الصناعة الهندية معروفًا بمساهماته الضخمة في اقتصادنا وتجارتنا وصناعتنا'. وأضاف 'خالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومعجبيه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته'. في هذه الأثناء، استذكر الرئيس التنفيذي لشركتي جوجل وألفابت، سوندار بيتشاي، اجتماعه الأخير مع راتان تاتا."في اجتماعي الأخير مع راتان تاتا في جوجل، ناقشنا التقدم الذي حققته شركة Waymo، وكانت رؤيته مصدر إلهام كبير. لقد ترك إرثًا تجاريًا وخيريًا رائعًا، وكان له تأثير كبير في توجيه وتطوير القيادة التجارية الحديثة في الهند.