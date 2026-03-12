الهند تُدين استهداف سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها عن قلقها بشأن ناقلة البضائع السائبة "مايوري ناري" التي أصيبت بقذائف. وكانت السفينة، المملوكة لشركة "بريشوس شيبينج" العامة المحدودة التايلاندية، قد غادرت ميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة وكانت تبحر باتجاه كاندلا في ولاية غوجارات عندما تعرضت للقصف على بعد حوالي 11 ميلاً بحرياً شمال عمان.