الهند تُدين استهداف سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز

أدانت الهند الهجوم الذي استهدف يوم الأربعاء سفينة شحن ترفع علم تايلاند كانت متجهة إلى ميناء كاندلا الهندي؛ حيث تعرضت السفينة للقصف في مضيق هرمز.
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها عن قلقها بشأن ناقلة البضائع السائبة "مايوري ناري" التي أصيبت بقذائف. وكانت السفينة، المملوكة لشركة "بريشوس شيبينج" العامة المحدودة التايلاندية، قد غادرت ميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة وكانت تبحر باتجاه كاندلا في ولاية غوجارات عندما تعرضت للقصف على بعد حوالي 11 ميلاً بحرياً شمال عمان.
وقالت السلطات التايلاندية إن القوات البحرية العمانية أنقذت 20 من أفراد الطاقم، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث.
ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، كان الهجوم على "مايوري ناري" جزءاً من حادث أوسع في مضيق هرمز يوم الأربعاء، حيث تعرضت ثلاث سفن تجارية للقصف بقذائف. وأفادت الأنباء أن السفينتين الأخريين تعرضتا لأضرار طفيفة وتم الإبلاغ عن سلامة طاقميهما.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند تستنكر استهداف الشحن التجاري في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مضيفة أن هجمات سابقة أودت بالفعل بحياة عدة أشخاص، من بينهم مواطنون هنود.
وفي حين لم تسمِّ الوزارة المسؤولين عن الهجوم، يبدو أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته، قائلاً إن السفينة تجاهلت التحذيرات أثناء عبورها المضيق.
ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط في العالم.