الهند: تحولات استراتيجية وتكنولوجية تعزز رحلة الحج للمسلمين

فريضة الحج تشكل ركيزة أساسية من ركائز الإيمان الإسلامي، وهي الرحلة التي يطمح كل مسلم إلى القيام بها مرة واحدة على الأقل في حياته. وبالنسبة للمسلمين الهنود، فقد تم تعزيز هذه الرحلة المقدسة بشكل كبير من خلال سلسلة من الإصلاحات والمبادرات تحت قيادة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي". وقد أدت هذه الجهود، التي اتسمت بتغييرات في السياسات والتقدم التكنولوجي والعلاقات الثنائية المعززة مع المملكة العربية السعودية، إلى تحويل تجربة الحج بالنسبة للحجاج الهنود بشكل جماعي.