الهند: تحولات استراتيجية وتكنولوجية تعزز رحلة الحج للمسلمين
فريضة الحج تشكل ركيزة أساسية من ركائز الإيمان الإسلامي، وهي الرحلة التي يطمح كل مسلم إلى القيام بها مرة واحدة على الأقل في حياته. وبالنسبة للمسلمين الهنود، فقد تم تعزيز هذه الرحلة المقدسة بشكل كبير من خلال سلسلة من الإصلاحات والمبادرات تحت قيادة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي". وقد أدت هذه الجهود، التي اتسمت بتغييرات في السياسات والتقدم التكنولوجي والعلاقات الثنائية المعززة مع المملكة العربية السعودية، إلى تحويل تجربة الحج بالنسبة للحجاج الهنود بشكل جماعي.
في عام 2018، اتخذت الحكومة الهندية قراراً استراتيجياً بإلغاء دعم الحج تدريجياً، بما يتماشى مع توجيه المحكمة العليا لعام 2012 بإلغائه بحلول عام 2022. وتم إعادة توجيه الأموال المخصصة سابقاً للدعم نحو البرامج التعليمية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى الارتقاء بمجتمعات الأقلية، مع التركيز بشكل خاص على تعليم المرأة. وقد أشارت هذه الخطوة إلى التحول نحو تمكين المجتمع من خلال مبادرات التنمية المستدامة.
ومن خلال الجهود الدبلوماسية الاستباقية، نجحت الهند في التفاوض على زيادة حصتها من الحج مع المملكة العربية السعودية. وفي عام 2019، تم رفع الحصة إلى 200 ألف حاج، مما مكن عددا أكبر من المسلمين الهنود من الوفاء بالتزاماتهم الدينية. ويؤكد هذا الإنجاز على العلاقات الثنائية القوية بين الهند والمملكة العربية السعودية، مما يعكس الالتزام المتبادل بتسهيل الممارسات الدينية.
وفي إطار التحول الرقمي، قدمت الحكومة الهندية تطبيق الحج المحمول، الذي عمل على تبسيط عملية تقديم الطلبات وتزويد الحجاج بالتحديثات والمعلومات في الوقت الفعلي. كما عمل نظام (e-Messiah) على رقمنة جوانب مختلفة من إدارة الحج، وتعزيز الكفاءة والشفافية. وقد أدت هذه التدخلات التكنولوجية إلى تبسيط الإجراءات، والحد من الاعتماد على الوسطاء، وضمان التواصل في الوقت المناسب مع الحجاج.
وقد أحدثت إصلاحات هامة سمحت للنساء فوق سن الـ 45 بأداء مناسك الحج دون الحاجة إلى محرم، بشرط أن يسافرن ضمن مجموعات مكونة من أربعة أفراد أو أكثر. هذا التغيير في السياسة قد منح العديد من النساء القدرة على أداء شعيرة الحج بشكل مستقل، وعكس التزام الحكومة بالشمولية بين الجنسين في الطقوس الدينية.
بالتعاون مع السلطات السعودية، قامت بعثة الحج الهندية بتعزيز أماكن الإقامة والنقل والمرافق الطبية للحجاج. وتشمل الجهود تأمين ظروف معيشية أفضل في مكة والمدينة، وخدمات نقل فعّالة، ونشر فرق طبية لتقديم الدعم الصحي أثناء الحج. وتضمن هذه التحسينات تجربة أكثر أماناً وراحة للحجاج.
وإدراكاً لأهمية الاستعداد، نظمت الحكومة برامج تدريبية وتوجيهية شاملة للحجاج. وتغطي هذه الدورات الشعائر الدينية، والاحتياطات الصحية، والترتيبات اللوجستية، وتزويد الحجاج بالمعرفة اللازمة لأداء فريضة الحج بأمان ووفقاً للإرشادات الإسلامية.
وفي تطور حديث، شرع وزير شؤون الأقليات كيرين ريجيجو في زيارة مدتها خمسة أيام إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية ثنائية لحج عام 2025. وخلال هذه الزيارة، سعت الهند إلى الحصول على حصة إضافية لـ 10000 حاج، بهدف استيعاب العدد المتزايد من المتقدمين. وتضمن جدول أعمال ريجيجو اجتماعات مع وزير الحج السعودي توفيق بن فوزان الربيعة ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر لمناقشة عمليات رحلات الحج والخدمات ذات الصلة. وتؤكد هذه الزيارة على الالتزام المستمر بتعزيز تجربة الحج من خلال التعاون الدولي.
إن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الهندية لتحسين تجربة الحج تؤكد التزامها الراسخ برفاهية مواطنيها المسلمين. وقد تركز المبادرات المستقبلية على المزيد من رقمنة الخدمات، وتحسين البنية الأساسية، وتأمين حصص إضافية، وضمان بقاء الحج متاحاً ومُرضياً لجميع المسلمين الهنود المؤهلين.
تحت قيادة رئيس الوزراء مودي، تم تحقيق خطوات كبيرة لتعزيز شعيرة الحج للمسلمين الهنود. ومن خلال الإصلاحات السياسية الاستراتيجية والتكامل التكنولوجي والتعاون الدولي، سهلت الحكومة رحلة أكثر كفاءة وشمولاً وإثراءً للحجاج. تعكس هذه الجهود تفاني الهند في خدمة مجتمعاتها الدينية المتنوعة ودعم مبادئ الشمول والتمكين.