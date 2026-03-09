الهند تُبسط الإجراءات الجمركية لإنقاذ الصادرات العالقة بسبب أزمة مضيق هرمز

كما طُلب من الموانئ إعطاء الأولوية للسفن التي تحمل سلعًا قابلة للتلف إلى الخليج. تحمل العديد من الحاويات الهندية الفواكه والخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى للمنطقة، خاصة خلال شهر رمضان. وقد وجهت الحكومة الموانئ للسماح بالتخزين المؤقت للبضائع المتجهة إلى الخليج كشحنات عابرة، وإعطاء الأولوية للشحنات القابلة للتلف، والتنسيق مع الوكالات الحكومية الأخرى.