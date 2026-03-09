الهند تُبسط الإجراءات الجمركية لإنقاذ الصادرات العالقة بسبب أزمة مضيق هرمز

في محاولة لتخفيف المشاكل المتعلقة بتصدير البضائع الهندية العالقة في البحار بعد إغلاق مضيق هرمز، خففت الحكومة الإجراءات الجمركية للسفن العائدة بالبضائع إلى الموانئ المحلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان طلبات ‘العودة إلى المدينة من المصدرين الهنود الذين تعذر تسليم بضائعهم بسبب الأزمة المستمرة في مضيق هرمز. وسيكون هذا التخفيف ساري المفعول لمدة أسبوعين، مما يسمح للسفن العائدة إلى الهند بإزالة الحاويات دون المرور بالإجراءات القياسية.
وقام المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBIC) في الهند بتبسيط الإجراءات الخاصة بشحنات التصدير العائدة إلى الموانئ بسبب عدم قدرتها على تسليم البضائع في الخليج. وقال إن مسؤولي الجمارك سيتحققون من فواتير الشحن وسلامة أختام الحاويات؛ وستخضع الحاويات ذات الأختام المكسورة لفحص كامل.
وسيتعين على السفن العائدة إلى الهند أن ترسو في نفس الميناء الذي غادرت منه البلاد، باستثناء حالات الشحن العابر. في وقت سابق، سمحت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية للموانئ في البلاد بتخزين البضائع المتجهة إلى الخليج لإدارة الاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة في المنطقة.
كما طُلب من الموانئ إعطاء الأولوية للسفن التي تحمل سلعًا قابلة للتلف إلى الخليج. تحمل العديد من الحاويات الهندية الفواكه والخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى للمنطقة، خاصة خلال شهر رمضان. وقد وجهت الحكومة الموانئ للسماح بالتخزين المؤقت للبضائع المتجهة إلى الخليج كشحنات عابرة، وإعطاء الأولوية للشحنات القابلة للتلف، والتنسيق مع الوكالات الحكومية الأخرى.
وتشمل الإجراءات الأخرى أن تنظر الموانئ في طلبات تخفيض أو إعفاء أو إلغاء بعض الرسوم، بما في ذلك رسوم التوصيل وتخزين الإيجار، على أساس كل حالة على حدة. وذلك للتخفيف من تأثير أزمة الشرق الأوسط على التجارة البحرية.
كما مددت المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT) فترة ‘التزام التصدير’ من 31 مايو 2026 إلى 31 أغسطس 2026، دون الإصرار على دفع رسوم التركيب.
حث المصدرون الهنود على مثل هذا الإغاثة للمساعدة في التغلب على الأزمة الناجمة عن الحرب المستمرة. كما أبلغت وزارة التجارة المصدرين بأن المزايا الكاملة بموجب برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة (RoDTEP) ستُستعاد اعتبارًا من 1 أبريل، حسبما ذكر اتحاد منظمات التصدير الهندية. معدلات RoDTEP الحالية البالغة 50 بالمائة لمعظم القطاعات صالحة فقط حتى 31 مارس 2026.