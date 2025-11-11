الهند :"انفجار القلعة الحمراء" يخلف 13 قتيلاً وتحقيقات تشير إلى عمل إرهابي

تشير التحقيقات الأولية في انفجار السيارة بالقرب من القلعة الحمراء التاريخية في دلهي إلى أن الانفجار قد يكون هجومًا إرهابيًا، وفقًا لمصادر شرطة دلهي التي نقلتها وكالة الأنباء الهندية الدولية مساء الاثنين.

وأضافت المصادر: "يبدو أن الانفجار ذو الشدة العالية مرتبط بوحدة تم ضبطها سابقًا في فريد آباد وقد يكون قد شمل مزيجًا من المتفجرات والمواد الكيميائية. تقوم وكالات الأمن باستجواب المشتبه بهم الدكتور مزمل والدكتور عادل، ويعتقد أن الانفجار قد تم تنفيذه على عجل بعد اعتقالهم".

في تطور ذي صلة، تم احتجاز مالك السيارة المتورطة في الانفجار، وفقًا لتقرير من NDTV. وقد أثار الحادث تدفقًا من التعازي من القيادة العليا في الهند. أعربت الرئيسة دروبادي مورمو عن حزنها على المأساة، مقدمة تعازيها للضحايا وأسرهم.

"أعبر عن خالص تعازيّ لأسر وأصدقاء الذين فقدوا حياتهم في الانفجار الذي وقع في دلهي. أدعو للشفاء العاجل للمصابين"، قالت.

كما تناول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث، مؤكدًا أن السلطات تقدم كل المساعدة اللازمة. "تعازيّ لأولئك الذين فقدوا أحبائهم في الانفجار الذي وقع في دلهي في وقت سابق من هذا المساء.

"أتمنى الشفاء العاجل للمصابين. يتم تقديم المساعدة للمصابين من قبل السلطات. قمت بمراجعة الوضع مع وزير الداخلية أميت شاه جي ومسؤولين آخرين"، كتب مودي على منصته X.

مع استمرار التحقيقات، تم تشديد الأمن في عدة ولايات ومدن رئيسية. سيظل سوق تشاندني تشوك مغلقًا يوم الثلاثاء كإجراء احترازي. تم وضع ولاية أوتار براديش في حالة تأهب قصوى، كما تم إصدار تنبيه عالي في أوتاراخند، هاريانا، أوديشا، كيرالا، وكولكاتا. أصدرت شرطة مومباي نصائح احترازية، وتم تشديد الأمن في بيهار.

