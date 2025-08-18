الهند: إلغاء 9 رحلات جوية وإغلاق المدارس بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مومباي

لجأت شركات الطيران إلى إصدار تحذيرات للركاب بضرورة التحقق من جداول رحلاتهم والمغادرة مبكرًا إلى مطار شاتراباتي شيفاجي ماهاراج الدولي (CSMIA) في المدينة، حيث أن المناطق المحيطة به غارقة بالمياه ومليئة بحركة المرور على الطرق.