الهند: إلغاء 9 رحلات جوية وإغلاق المدارس بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مومباي

تعرضت مدينة مومباي الهندية للأمطار والفيضانات يوم الاثنين 18 أغسطس.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن الظروف الجوية غير المواتية تسببت في إلغاء تسع رحلات جوية هبوطها والعودة، بينما تم تحويل رحلة واحدة " بسبب ضعف الرؤية ".
لجأت شركات الطيران إلى إصدار تحذيرات للركاب بضرورة التحقق من جداول رحلاتهم والمغادرة مبكرًا إلى مطار شاتراباتي شيفاجي ماهاراج الدولي (CSMIA) في المدينة، حيث أن المناطق المحيطة به غارقة بالمياه ومليئة بحركة المرور على الطرق.
وأصدرت CSMIA أيضًا تحذيرًا، نصحت فيه الركاب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل المغادرة إلى المطار.
وفقًا لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية (ANI)، أعلنت المدارس والجامعات عطلةً بسبب الأحوال الجوية. وصرح وزير الدولة آشيش شيلار بأنه يجري اتخاذ إجراءات لضمان عودة الطلاب الذين غادروا مدارسهم صباحًا إلى منازلهم بأمان.
أظهرت الصور التي نشرتها ANI على موقع X سيارات تخوض المياه العكرة في الشوارع بينما تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول.