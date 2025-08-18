الهند: إخلاء مدارس عقب تهديدات بالقنابل في دلهي

أعلنت إدارة الإطفاء في دلهي أن مدارس عدة في دلهي تلقت تهديدات بالقنابل صباح الاثنين.
وُجِّه التهديد الأول إلى مدرسة دلهي العامة (DPS) في دواركا. وتوجِّهت الشرطة وفرق تفكيك القنابل على الفور إلى الموقع للبحث عنه بعد أن أبلغت المدرسة بالتهديدات.
قامت السلطات بإخلاء مباني المدرسة كإجراء احترازي.
أُرسلت التهديدات عبر رسائل بريد إلكتروني من حساب Gmail. وأفادت التقارير أن هذه الرسائل وُجهت إلى عدة مدارس، بينما تقدمت مدرستان أخريان ببلاغات للشرطة.
ويشمل ذلك مدرسة الدير الحديثة في القطاع 4 ومدرسة شريرام العالمية في القطاع 10 في دواركا.
تظهر الصور من خارج المدرسة أولياء الأمور وهم يأتون لجمع أطفالهم بعد إخلاء مدرسة DPS Dwarka.
وقال أحد أولياء الأمور لوكالة أنباء آسيا الدولية إنه تلقى رسالة من المدرسة لإعادة الأطفال.
"لم يخبرونا السبب. لذلك جئنا إلى هنا لاستعادة طفلنا"، قال الوصي القلق.