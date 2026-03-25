"النخبة في الطريق".. فرقة التدخل السريع الأمريكية تتأهب للمهمة "إيران"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كبار المسؤولين العسكريين يناقشون إمكانية نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى بعض عناصر طاقم قيادة الفرقة، لدعم العمليات العسكرية في إيران.

ووصف المسؤولون، الذين تحدثوا للمؤسسة الإعلامية الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أي إجراء عسكري بأنه جزء من "تخطيط احترازي"، مشيرين إلى أنه لم يتم إصدار أي أوامر من قبل البنتاغون أو القيادة المركزية الأمريكية، التي رفضت بدورها التعليق.

نُشر تقرير نيويورك تايمز يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر الجيش بتأجيل أي ضربات مخططة على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، بعد أن ورد أن الولايات المتحدة أجرت محادثات "جيدة ومثمرة" مع إيران.

مثّل ذلك تحولاً كاملاً عن تهديده السابق بضرب شبكة النفط في "جزيرة خرج" الإيرانية إذا ظلت الممرات الملاحية في مضيق هرمز الحيوي مغلقة. ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" قائلاً إن إيران ليس لديها القدرة على الدفاع ضد الهجمات الأمريكية.

ومع ذلك، أطلقت إيران يوم الثلاثاء موجة جديدة من الضربات الصاروخية ضد إسرائيل، بعد ساعات فقط من إشادة ترامب بالمحادثات "الجيدة جدًا"، وهي المحادثات التي نفت إيران وقوعها حسبما ورد. كما توعدت إيران بنشر ألغام بحرية وضرب بنية تحتية حيوية في أنحاء الشرق الأوسط ردًا على أي هجمات إضافية من شأنها تعميق أزمة الطاقة العالمية.

من جانبه، قال ترامب إن إدارته تتحدث مع "شخصية رفيعة" لم يحددها في طهران. وجاء تصريحه مصحوباً بتحذير مشؤوم بأنه إذا فشلت المحادثات في الأيام الخمسة المقبلة "فسنواصل القصف بكل ما أوتينا من قوة".

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

نشر القوات في غضون مهلة قصيرة

في غضون ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها "قوة الاستجابة الفورية" التابعة للفرقة 82 المحمولة جوًا في عمل قتالي في الشرق الأوسط. ووفقاً لتقرير نيويورك تايمز، فقد تم نشرها في مهلة قصيرة عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في يناير 2020 بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. كما أُرسلت إلى أفغانستان في أغسطس 2021 لعمليات الإجلاء، وإلى شرق أوروبا في عام 2022 لدعم العمليات في أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤولين في الدفاع الأمريكي تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن قوة الاستجابة الفورية التابعة للفرقة 82 هي "لواء يضم حوالي 3000 جندي قادر على الانتشار في أي مكان في العالم في غضون 18 ساعة". وأفادت الصحيفة أن هذه القوات يمكن استخدامها للسيطرة على "جزيرة خرج"، وهي مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران.

ثمة احتمال آخر يدرسه القادة العسكريون، في حال سمح ترامب للقوات الأمريكية بالسيطرة على جزيرة خرج، وهو هجوم يشنه نحو 2500 جندي من "وحدة الاستطلاع البحرية الحادية والثلاثين" (31st Marine Expeditionary Unit)، والتي ورد أنها "في طريقها إلى المنطقة".