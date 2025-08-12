المولد النبوي الشريف: الكويت تعلن عطلة لموظفي الحكومة

أعلنت الكويت، الثلاثاء 12 أغسطس/آب، أن وزاراتها وهيئاتها الحكومية ستكون في إجازة يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025 بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأضافت الوكالة أن الدوام الرسمي في هذه الجهات الحكومية سيستأنف يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، فيما ستحدد بعض الجهات الحيوية إجازاتها حسب طبيعة عملها.

ولم تعلن بقية دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن عن الموعد الرسمي للعطلة هذا العام.

يصادف مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الثاني عشر من ربيع الأول. فإذا بدأ الشهر في 23 أغسطس، يكون يوم الأربعاء 3 سبتمبر. وإذا بدأ في 24 أغسطس، يكون يوم الخميس 4 سبتمبر.

بموجب قرار صدر عام ٢٠٢٥، باستثناء عطلة عيد الفطر، يجوز نقل جميع العطلات الأخرى إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا صادفت عطلة نهاية الأسبوع. ولا يجوز ذلك إلا بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز للحكومة المحلية في كل إمارة إعلان عطلات إضافية حسب الضرورة.

